Rússia aplica multa à Google superior à riqueza gerada em todos os países do planeta

O cenário das grandes empresas tecnológicas na Rússia não tem sido simples. Desde que a invasão da Ucrânia aconteceu que têm existido tentativas de controlo e a Google tem sido uma das vítimas. Com um problema a crescer, a gigante das pesquisas recebeu agora uma multa que atinge um valor nunca visto. Falamos de mais do que todo o PIB do planeta.

Multa de 1,9 deciliões de euros na Rússia

A tensão entre a Rússia e os gigantes tecnológicos atingiu uma nova dimensão. Um caso a acontecer na Rússia traz uma multa histórica à Google por bloquear vários canais russos no YouTube. Consequentemente, a multa é mais de 20 vezes superior às estimativas de riqueza mundial.

Um tribunal na Rússia multou a Google em 2 undeciliões de rublos, o equivalente a 1,9 deciliões de euros por bloquear os canais de televisão estatais russos no YouTube. Este número, escrito por extenso é composto por 33 zeros. Esta multa é surpreendente, por ser mais de 20 vezes superior às estimativas de riqueza mundial.

Isto acontece após a plataforma do YouTube ter bloqueado o acesso a canais de TV apoiados pela Rússia, como a RT, Sputnik e Rossiya 24. Os reguladores acusam a Google de violar a lei do país sobre a censura de conteúdos na Internet. O lucro bruto da empresa-mãe da Google, a Alphabet, no ano passado, foi de apenas 306 mil milhões de dólares.

YouTube é a razão do problema da Google

Os especialistas afirmam ser improvável que a Google pague esta penalização. Caso a multa não seja paga, continuará a ser imposta uma multa adicional de mil dólares por dia. Estas penalidades adicionais duplicarão semanalmente. Além disso, se não for pago no prazo de 9 meses, a coima aumentará ainda mais.

A Google reconheceu que encontrou problemas jurídicos na Rússia. Mas revelou não acreditar que estes tivessem um impacto significativo. A empresa bloqueou os canais russos, afirmando que estava a cumprir as sanções ocidentais devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Rússia também está a aumentar a pressão sobre a Google, com as agências governamentais a indicarem que estão a analisar mais casos. Certamente que as multas a aplicar não vão atingir valores astronómicos como este agora, mas provavelmente vão tentar marcar uma posição para o futuro, como agora aconteceu.