Análise: Mini PC Chuwi LarkBox S

Trabalhar, estudar ou aproveitar momentos de lazer exige soluções práticas e eficientes. Mini PCs são ideais para quem valoriza desempenho em espaços reduzidos e minimalistas. O Chuwi LarkBox S combina potência e versatilidade, sendo uma excelente escolha para a generalidade dos propósitos. Descubra todos os detalhes na nossa análise completa.

Características gerais do Mini PC Chuwi LarkBox S

O Chuwi LarkBox S combina desempenho e eficiência num formato reduzido.

Está equipado com o processador Intel Core i3-1220P, oferecendo 10 núcleos, dos quais 2 Performance-cores (4,40 GHz máx) e 8 Efficient-cores (3,3 GHz máx). Este processador, aliado a 16 GB de memória RAM DDR4 e um SSD de 512 GB NVMe, garante uma experiência fluida para tarefas do dia a dia. Inclui ainda uma GPU integrada Intel UHD Graphics de 12ª geração, suporte para Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, além de múltiplas opções de conectividade e expansão.

O desempenho geral do dispositivo permite que seja utilizado para uma ampla gama de tarefas, desde navegar na internet, transmitir conteúdos em alta definição e trabalhar com grande produtividade com, até, 3 monitores 4K a 144 Hz. Para utilizadores que valorizam portabilidade e funcionalidade, o LarkBox S é uma solução prática e eficiente.

A caixa inclui:

Mini PC Chuwi LarkBox S

Adaptador de corrente com ficha europeia

Suporte para montagem VESA e parafusos

Manual de instruções

Especificações completas CPU: Intel® Core™ i3-1220P (10 núcleos (2P+8E), 12 threads, até 4,4 GHz)

Intel® Core™ i3-1220P (10 núcleos (2P+8E), 12 threads, até 4,4 GHz) GPU: Intel UHD Graphics 12th Gen

Intel UHD Graphics 12th Gen RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Armazenamento: SSD M.2 2280 NVMe de 512 GB

SSD M.2 2280 NVMe de 512 GB Sistema Operativo: Windows 11 Pro 64-bit

Windows 11 Pro 64-bit HDMI: 2.0 (x2) 4K 144Hz

2.0 (x2) 4K 144Hz Wi-Fi: 802.11ac

802.11ac Ethernet: 1 Gbps

1 Gbps Bluetooth: 5.1

5.1 USB: 2 x USB 3.0 Type-A; 2 x USB 3.2 Type-A; 2x USB Type-C

2 x USB 3.0 Type-A; 2 x USB 3.2 Type-A; 2x USB Type-C Áudio: Jack 3.5 mm

Jack 3.5 mm Dimensões e peso: 118 x 118 x 41,3 mm, 478g

118 x 118 x 41,3 mm, 478g Preço: 257,14 € (código PPLWAREBOXS )

257,14 € (código ) Mais informações

Design

O Mini PC Chuwi LarkBox S apresenta um design moderno e minimalista. O corpo é construído em plástico de alta qualidade, enquanto a parte superior conta com uma estampagem discreta, dando-lhe um toque de elegância, que demonstra uma atenção especial ao acabamento.

Seguindo a mesma linha, na frente, o botão e as ligações estão circundados por um anel de iluminação RGB, que está em constante movimento enquanto o dispositivo está ligado. Isso sugere não se tratar de um mero Mini PC, mas algo com mais capacidade do que se possa pensar.

Vale o que vale, é bonito no início, mas pode fartar rapidamente caso esteja ao alcance visual do utilizador. Em todo o caso, é possível desativar a partir da BIOS.

Nas laterais, esquerda e direita, encontra-se uma perfuração para circulação de ar, promovida por um ventilador interno.

Quanto a ligações, na frente está disponível a ligação jack 3,5mm para auriculares, 2 ligações USB Tipo-C, duas ligações USB 3.2 Tipo-A 3.2 e o botão de Power. Já na traseira, encontra-se a ligação da alimentação, 2 ligações HDMI 2.0, porta Ethernet Gbit e 2 portas USB 2.0 Tipo-A.

Na base, existem pés de borracha que garantem estabilidade e a fixação para montagem VESA, caso deseje acoplar o mini PC a um monitor.

A leveza e o tamanho compacto tornam o Chuwi LarkBox S uma excelente opção para escritórios com espaço reduzido ou mesmo para uso em ambientes domésticos. Além disso, a facilidade de transporte é uma vantagem para quem precisa de um computador portátil e confiável.

Desempenho

O Chuwi LarkBox S surpreende pelo desempenho, mesmo sendo um dispositivo compacto. O processador Intel Core i3-1220P é capaz de lidar com tarefas comuns, como navegação na web, streaming de vídeo e edição de documentos, sem dificuldades. Adicionalmente, é possível realizar edições leves de fotos e vídeos, embora não seja indicado para trabalhos intensivos de renderização de vídeo ou jogos pesados.

A eficiência térmica do dispositivo também merece destaque. O sistema de ventilação trabalha silenciosamente, mantendo a temperatura controlada mesmo em períodos prolongados de uso. Isto é particularmente útil para utilizadores que necessitam de um equipamento silencioso e estável.

Os benchmarks realizados reforçam o desempenho competitivo do LarkBox S para a sua faixa de preço e especificações:

PCMark 10: 5259 pontos

5259 pontos Cinebench R23: 5259 pontos

5259 pontos Geekbench 6.3: CPU Single-Core: 2133 | CPU Multi-Core: 6698 | GPU: 8548

CPU Single-Core: 2133 | CPU Multi-Core: 6698 | GPU: 8548 CrystalDiskMark Seq1M: Leitura: 3319,13 MB/s | Escrita: 2731,89 MB/s

Veredicto

Se procura um mini PC compacto, eficiente e acessível, o novo Chuwi LarkBox S é uma excelente escolha. Ideal para uso doméstico ou em pequenos escritórios, combina um desempenho consistente com bons acabamentos num design prático e elegante. Além disso, a compatibilidade com montagem VESA permite integrá-lo facilmente em diferentes ambientes.

Embora tenha limitações em termos de desempenho gráfico, é mais do que suficiente para tarefas quotidianas e consumo de multimédia. As opções de expansão, como a possibilidade de adicionar mais armazenamento via USB ou substituir o SSD interno, aumentam ainda mais a sua versatilidade.

Tem uma quantidade de memória RAM generosa, de 16 GB, tem armazenamento SSD muito rápido, e permite ligar até 3 monitores 4K a 144 Hz em simultâneo (2x HDMI + USB Tipo-C), o que poderá ser decisivo para alguns tipos de trabalho mais específicos.

Outro ponto positivo é o baixo consumo de energia, que não compromete o desempenho. O sistema é eficiente e estável, mesmo em utilizações prolongadas, tornando-o uma opção económica para utilizadores conscientes.

Para utilizadores mais avançados, a BIOS está totalmente aberta, sendo possível ir um pouco mais além no desempenho, ou ter maior controlo sobre diversos pormenores do hardware.

Disponível por 299€, o Mini PC Chuwi LarkBox S poderá ser adquirido por apenas 257,14€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto PPLWAREBOXS. O envio é rápido e realizado a partir de armazéns na Europa, garantindo uma entrega sem complicações adicionais.

Chuwi LarkBox S

Para outras opções de Mini PCs, visite a loja online da Chuwi.

O Pplware agradece à Chuwi pela cedência do Mini PC Chuwi LarkBox S para análise.