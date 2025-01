Cientistas utilizam TACs e IA para prever ataques cardíacos anos antes de acontecerem

Cientistas da Universidade Case Western Reserve, dos Hospitais Universitários e do Houston Methodist estão a lançar uma iniciativa para aproveitar a inteligência artificial (IA) na previsão de insuficiência cardíaca e outros eventos cardiovasculares com uma precisão nunca antes vista.

As doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 17 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. Apesar do impacto generalizado, identificar com precisão indivíduos em alto risco continua a ser um desafio crítico.

É aqui que entra este novo projeto com IA

O novo projeto procura colmatar esta lacuna ao usar ferramentas avançadas de IA para analisar TACs de níveis de cálcio. Estes TACs captam informação valiosa sobre a aorta, forma do coração, pulmões, músculos e fígado, fornecendo ótimos dados para a IA analisar.

A iniciativa recebeu um financiamento de 4 milhões de dólares através de duas bolsas atribuídas pelos Institutos Nacionais de Saúde, destacando o potencial do projeto para transformar os cuidados cardiovasculares.

Este projeto representa um avanço significativo na saúde personalizada. Tem o potencial para estabelecer novos padrões na prevenção e gestão de doenças cardiovasculares, além de avançar na utilização de IA para análise de imagens na saúde transformadora. O nosso objetivo é desenvolver um método não invasivo, preciso e personalizado para prever o risco de doenças cardiovasculares. Esta inovação integrar-se-á perfeitamente nos fluxos clínicos existentes, melhorando a tomada de decisões e minimizando a necessidade de procedimentos diagnósticos invasivos.

Afirmou Shuo Li, líder do projeto e professor de engenharia biomédica e ciências da computação na Case Western Reserve.

Game changer no reconhecimento de problemas cardíacos

O projeto irá criar modelos preditivos baseados em IA que interpretam dados combinados de TACs, fatores de risco clínicos e informações demográficas.

Ao fazê-lo, a equipa, liderada por Li e Sadeer Al-Kindi, cardiologista de imagem no Houston Methodist DeBakey Heart and Vascular Center, espera descobrir perceções críticas sobre a interação entre a saúde cardíaca e a composição corporal.

A previsão precisa de riscos permite-nos adaptar tratamentos preventivos, reduzindo o impacto das doenças cardiovasculares e melhorando os resultados dos pacientes. Ao identificar riscos precocemente, este projeto pode potencialmente redefinir protocolos de cuidados, salvar vidas e reduzir custos de saúde.

Disse Al-Kindi.

