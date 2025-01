Peugeot E-208 e E-308 são os veículos mais eficientes do mercado no Ecotest 2024 do ADAC

A Peugeot anunciou, hoje, que os seus E-208 e E-308 100% elétricos conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respetivamente, entre 84 modelos, no Ecotest 2024 do ADAC, o automóvel clube alemão e o maior da Europa.

O Ecotest é um estudo de referência independente que avalia a eficiência dos veículos em condições reais. Todos os anos, este teste realizado pelo ADAC avalia, de forma independente, a eficiência dos modelos disponíveis no mercado europeu.

Para este estudo, o ADAC considera o consumo de energia dos veículos em condições reais, em circulação.

Na edição de 2024 do Ecotest, o ADAC classificou os Peugeot E-208 e E-308, equipados com um motor 100% elétrico de 115 kW (156 cv), nos dois primeiros lugares entre os 84 modelos testados.

Um terceiro Peugeot presente neste teste, o E-2008 equipado com a mesma motorização, ficou classificado em primeiro lugar entre os SUV, no conjunto de todos os segmentos, e no 6.º lugar geral.

Os resultados conseguidos pela Peugeot demonstram a capacidade da marca para alcançar o seu objetivo: "ser o líder do mercado elétrico entre as fabricantes generalistas de automóveis na Europa".

Segundo a marca, este é o resultado do profundo trabalho realizado pelos seus engenheiros e designers, a todos os níveis: motores, baterias, aerodinâmica, entre outros.

Resultados refletem a "eficiência dos modelos 100% elétricos da Peugeot"

Os três Peugeot participantes no Ecotest 2024 apresentaram valores de consumo energético que são a referência nos seus segmentos: 16 kWh/100 km para o E-208, 16,3 kWh/100 km para o E-308, 17,9 kWh/100 km para o E-2008 (valores do Ecotest ADAC incluindo as perdas durante o carregamento).

Estes Peugeot oferecem, também, uma das melhores autonomias da sua categoria (ciclo combinado WLTP):

410 km para o Peugeot E-208;

413 km para o Peugeot E-308;

406 km para o Peugeot E-2008.

Além disso, à semelhança de todos os modelos da marca 100% elétricos, estes veículos podem ser recarregados entre 20% e 80% da carga da bateria em cerca de 30 minutos.

Com 12 modelos, a gama 100% elétrica da Peugeot é a mais ampla de qualquer fabricante europeia generalista e uma das mais eficientes.

A mais recente demonstração da eficiência elétrica da Peugeot é a nova versão Long Range do E-3008, que oferece a melhor autonomia entre todos os SUV, com 700 km.

Graças a estes trunfos, "a Peugeot reafirma a sua ambição de se tornar líder do mercado elétrico entre os construtores generalistas na Europa".

Para acompanhar os seus clientes na transição energética, a marca reforça a sua Promessa Elétrica, oferecendo em todos os seus modelos 100% elétricos: