Donald Trump já encerrou a versão em espanhol do site oficial da Casa Branca e as redes sociais

Ainda antes de assumir o cargo, em campanha, Donald Trump prometeu o fim da imigração ilegal, nomeadamente vinda do México. Poucas horas após a tomada de posse, a nova administração encerrou a versão em espanhol do site oficial da Casa Branca, bem como as redes sociais.

A versão em espanhol do site oficial da Casa Branca (aqui) apresenta aos utilizadores uma mensagem de "Page not found".

Além disso, o perfil em espanhol do X da Casa Branca, @LaCasaBlanca, e a página do governo sobre liberdade reprodutiva foram, também, desativados.

Entretanto, as versões em espanhol de outras agências governamentais, como o Departamento do Trabalho, Justiça e Agricultura, parecem continuar disponíveis para os utilizadores.

Esta terça-feira, questionado sobre as mudanças, o principal vice-secretário de imprensa da Casa Branca, Harrison Fields, respondeu que a administração está "empenhada em trazer de volta online a secção de tradução em espanhol do site".

É o segundo dia. Estamos a desenvolver, editar e ajustar o site da Casa Branca. Como parte deste trabalho contínuo, alguns dos conteúdos arquivados no site ficaram inativos. Estamos empenhados em recarregar esse conteúdo num curto espaço de tempo.

Perante a indisponibilidade das versões em espanhol das plataformas, grupos de defesa dos direitos dos hispânicos e outros expressaram confusão com a mudança abrupta e frustração com o que alguns chamaram de falta de esforços da administração para manter a comunicação com a comunidade latina, que ajudou a impulsionar Donald Trump para a presidência.

Ação de Donald Trump "é uma bofetada na cara dos milhões de eleitores"

Em 2017, algo semelhante aconteceu, quando Donald Trump removeu a versão em espanhol da página oficial da Casa Branca. Na altura, funcionários disseram, também, que iriam reintegrá-la. Contudo, a página foi restabelecida, em 2021, pelo Presidente Joe Biden.

A remoção da versão em espanhol da página da Casa Branca coincide com a série de ordens executivas do primeiro dia de Donald Trump, durante o qual o agora Presidente dos Estados Unidos comentou sobre a imigração ilegal, uma das principais bandeiras da sua campanha.

Aliás, logo na segunda-feira, Donald Trump declarou uma emergência nacional na fronteira com o México e anunciou planos para enviar tropas americanas para apoiar os agentes de imigração, bem como restringir os refugiados e o asilo, segundo a imprensa.

De acordo com as estimativas do Census Bureau de 2023, cerca de 43,4 milhões de americanos - 13,7% da população dos Estados Unidos com 5 anos ou mais - falam espanhol em casa.

Há 43 milhões de latinos que falam espanhol como primeira língua e a remoção do acesso à informação diretamente da Casa Branca traça uma linha distinta quanto a quem estão a servir e, mais perigosamente, sinaliza para a comunidade [Make America Great Again] da administração que nós, como latinos, somos "outros" e uma parte menos significativa deste país.

Lamentou Monica Rivera, estrategista de marca e comunicação da cidade de Nova Iorque, de ascendência porto-riquenha e cubana.

Por sua vez, Anthony Hernandez, um assistente jurídico, em Washington, disse que "uma medida como encerrar a página da Casa Branca em espanhol e o perfil no X não serve para nada além de cortar recursos para milhões de hispano-americanos e imigrantes que tentam entrar legalmente nos Estados Unidos".

Na sua perspetiva, "é uma bofetada na cara dos milhões de eleitores hispânicos que o apoiaram nesta recente eleição".