Mais um clássico reinventado: Citroën 2CV poderá chegar elétrico

Ainda teremos de aguardar algum tempo, mas, aparentemente, o mercado receberá mais um ícone da Citroën reinventado. Os trabalhos para a criação de um modelo elétrico que represente o aspeto e o espírito do francês 2CV já terão começado.

Mais de três décadas após o ícone francês ter saído de produção, a Citroën parece estar a considerar trazer de volta o lendário 2CV. A informação foi avançada, num exclusivo, pela Autocar.

Apesar de a Citroën ter negado quaisquer planos para trazer de volta este ícone, uma fonte sénior terá confirmado que estão em curso trabalhos preliminares de design para um sucessor do 2CV, amplamente reconhecido como tendo mobilizado a França do pós-guerra.

Conforme a informação, a empresa estará a repensar os seus planos relativamente aos 2CV moderno devido ao sucesso do renovado Renault 5.

De facto, em novembro de 2024, o primeiro mês completo de comercialização do R5, o modelo desempenhou um papel fundamental no aumento da quota de mercado da Renault no mercado francês de veículos elétricos, que passou de 16,3% (de janeiro a outubro) para 23,2%.

Contrariamente ao R5, que foi concebido tendo em conta a evolução do original se este tivesse continuado a ser produzido, o 2CV deverá aproximar-se do design do seu homólogo clássico.

Em declarações à Autocar, no Salão Automóvel de Bruxelas deste ano, Pierre Leclercq, chefe de Design da Citroën, não quis confirmar publicamente o novo 2CV, mas disse que a marca "não está a fechar a porta" aos designs retro.

As coisas de que nos lembramos da Citroën não são especialmente o facto de querermos refazer a forma dos veículos que foram bons. Não estamos a fechar a porta. Mas penso que a filosofia é importante.

Não se sabe quando este novo 2CV poderá chegar às estradas. Contudo, a Autocar estima que um ciclo de desenvolvimento típico de quatro anos colocá-lo-ia no mercado algures em 2028.

