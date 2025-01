Xiaomi traz uma revolução para os smartphones e tablets. Correr jogos de PC no Android!

Com um lote grande de smartphones e de tablets, a Xiaomi tem procurado criar interfaces e soluções que os adaptaram a qualquer situação. A mais recente notícia dá conta de outra novidade. A marca quer trazer uma revolução para os smartphones e tablets e assim correr jogos de PC no Android.

A Xiaomi apresentou uma aplicação que elevará a experiência de jogos móveis a um nível totalmente novo. Graças à ferramenta chamada Xiaomi WinPlay, os utilizadores poderão correr jogos a partir dos seus computadores desktop nos seus tablets Android. Isto permitir-lhe-á aceder aos jogos Steam em qualquer lugar.

Segundo informações oriundsa da China, o WinPlay utiliza uma tecnologia de virtualização que permite que os jogos baseados no Windows corram em Android. Graças a este sistema, a vasta gama de plataformas de jogos populares, como o Steam e o GOG, pode agora ser experimentada em tablets.

Outra característica notável do WinPlay será a sua compatibilidade com diversos dispositivos, como o gamepad, o rato e o teclado da Xbox. Desta forma, os utilizadores poderão jogar com os seus métodos de controlo preferidos, personalizando assim a experiência de jogo.

Atualmente, o WinPlay está a ser testado em beta fechada apenas nos tablets Xiaomi Pad 6s Pro na China. No entanto, a empresa pretende introduzir esta aplicação nos mercados globais no futuro. A Xiaomi disse que a aplicação ainda não está otimizada para software que não seja de jogos e, portanto, deve-se evitar a execução de diferentes aplicações do Windows.

Por outro lado, a Microsoft está a trabalhar numa nova funcionalidade que permite o acesso sem fios aos ficheiros do telefone Android. Com a nova funcionalidade que fornecerá acesso sem fios a telefones Android, os cabos já não serão necessários para aceder aos ficheiros de telefones Android através de um computador.

Espera-se que em breve esta solução consiga ser ainda mais aberta e surja fora da China. Os utilizadores em todos os mercados do planeta querem esta solução para assim correr estes jogos em qualquer situação, usando o que têm para o Windows nos seus smartphones ou tablets.