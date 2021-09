Evidências mostram um outro planeta do tamanho de Marte no nosso Sistema Solar

O universo é um espaço (quase) infindável e, embora mais pequeno, podemos considerar que o nosso Sistema Solar também o é, tendo em conta tudo o que por lá existe e que desconhecemos. Nesse sentido, novas evidências mostram que existe um outro planeta do tamanho de Marte a habitar no nosso Sistema Solar.

Se for real, o Planeta 9 poderá ter um vizinho.

Aparentemente, os oito planetas conhecidos não são os únicos que têm o nosso Sistema Solar como casa. Afinal, a terra poderá ter um outro vizinho interestelar, numa terceira zona do nosso sistema. A novidade foi dada num artigo publicado na revista Annual Review of Astronomy and Astrophysics.

Então, se esta hipótese for real, o Planeta 9 poderá ter um companheiro com um tamanho estimado semelhante ao de Marte.

O novo estudo analisa dados da misteriosa terceira zona do Sistema Solar e sugere que, para além de Neptuno, poderá existir um outro planeta do tamanho de Marte algures na escuridão. Ou seja, as simulações realizadas em computador sugerem a existência de um gémeo de Marte.

Embora a astrologia moderna categorize todos os planetas em três tipos – os planetas interiores (por exemplo, a Terra, que é rochosa), os planetas exteriores (como Júpiter, um gigante gasoso) e a terceira zona (que vai além do que é comummente discutido acerca do Sistema Solar) -, de acordo com este novo estudo, o que foi anteriormente teorizado está errado.

Ora, para compreender como é que o Sistema Solar surgiu, os cientistas utilizam simulações em computador, por forma a perceber se as condições iniciais podem evoluir para um sistema como o que temos hoje. Então, de acordo com os investigadores, os vários modelos que mais se assemelham ao nosso Sistema Solar começam com, pelo menos, um planeta extra numa posição menos comum. Estes modelos sugerem que o Sistema Solar exterior costumava abrigar um ou mais planetas rochosos, com tamanhos semelhantes ao da Terra e de Marte. Ao longo do tempo, a interação desses corpos com a gravidade dos gigantes de gás empurrou-os para uma órbita mais distante.

Concordo que é provável que um planeta Marte estivesse lá inicialmente. Mas a questão é se ele sobreviveu e se temos alguma prova disso.

Disse David Nesvorny, cientista planetário do Southwest Research Institute, num relatório.

Por sua vez, Scott Tremaine, astrofísico do Institute for Advanced Study, disse que “as nossas simulações descobriram que em cerca de metade dos casos todos os planetas à escala de Marte no Sistema Solar exterior foram ejetados para o espaço interestelar".