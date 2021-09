Bill Gates sobre planos espaciais: “Temos muito para fazer aqui na Terra”

Não é novidade que os bilionários espicaçam, com frequência, nas decisões e opiniões uns dos outros. Desta vez, a crítica partiu de Bill Gates e foi em direção aos planos espaciais desenhados por empresas como a de Elon Musk e Jeff Bezos.

Para o fundador da Microsoft, ainda há muito para fazer cá, na Terra.

Foi durante uma entrevista com James Corden, na CBS, que Bill Gates deu o seu parecer acerca da chamada corrida ao espaço. Esta tem envolvido várias viagens e muitas promessas sobre o que fazer a seguir, por forma a desbravar o que está para lá da Terra.

Embora Bill Gates sempre tenha mostrado desinteresse e discordância face à vontade demonstrada por outros bilionários face à conquista do espaço, desta vez, o magnata opinou sobre a recente corrida espacial protagonizada por empresas como as de Jeff Bezos e Elon Musk.

Conforme ressalvou Bill Gates, além do espaço, há uma necessidade de enfrentar os problemas da Terra. Quando questionado sobre o que pensa acerca do interesse dos dois bilionários pelas viagens espaciais, Gates disse que “fiquei obcecado com coisas como a malária e o HIV, e com a eliminação dessas doenças, e provavelmente aborreci pessoas em cocktails a falar de doenças”.

Espaço? Temos muitos para fazer aqui na terra.

Realçou Bill Gates.

Durante a entrevista, Corden agradeceu ao magnata por ser o “bilionário que não está a tentar escapar ao planeta Terra numa nave espacial, neste momento”.

Com todos os desastres que têm assolado a Terra – motivados pelas alterações climáticas – muitos são aqueles que não compreendem o interesse em viajar para o espaço, alegando que os problemas terrestres passam para segundo plano. Nesse sentido, tanto Elon Musk, como Jeff Bezos, têm, repetidamente, argumentado que os planos que têm reservados para o espaço ajudarão a enfrentar os desafios que as alterações climáticas forem lançando.