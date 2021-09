Algumas consolas Xbox estão a desligar-se sozinhas durante jogos desportivos

As consolas Xbox da Microsoft são uma das mais populares em todo o mundo. No entanto, como qualquer equipamento tecnológico, estão também vulneráveis a alguns problemas.

De acordo com as informações mais recentes, os jogadores estão a queixar-se de que as suas Xbox se desligam sozinhas durante jogos de desporto. Mas a Microsoft já se encontra a investigar o sucedido.

Xbox está a desligar-se sozinha durante jogos desportivos

Segundo os relatos de alguns donos da Xbox, a consola está a apresentar alguns problemas. Em concreto, a consola da Microsoft está a desligar-se sozinha durante a execução de alguns jogos de desporto. Noutros casos, os jogos em si encerram sem razão aparente. Os problemas acontecem sobretudo em jogos como o NBA 2K22, Madden 22 e o FIFA 22.

No entanto, a Microsoft já se encontra a investigar este problema. Segundo o que foi apurado pelo site VGC, a Xbox já havia confirmado o problema no dia 14 de setembro. Nessa data a marca julgava que o problema se prendia especificamente com o NBA 2K22.

Mas agora a empresa divulgou uma atualização da situação, através da conta de suporte na rede social Twitter, onde explica que já se encontra em desenvolvimento uma investigação para apurar o problema.

No entanto, até ao momento parece que o problema ainda persiste. E de acordo com os relatos colocados em plataformas como o Reddit, a falha está a afetar sobretudo os jogadores das consolas Xbox Series X e Series S. Por outro lado, alguns jogadores relataram que também sentiram um problema semelhante em jogos mais antigos, como o NBA 2K21 e o NBA 2K19.

Para já não se sabe ainda quando é que esta situação vai ficar resolvida. Atualizaremos o artigo assim que haja mais novidades.