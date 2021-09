Apple lança iOS 15.1 beta 2 e corrige bug das máscaras

A Apple lançou há uma semana o iOS 15.1 beta 1 que tinha como intenção corrigir pequenos bugs que apareceram na versão oficial. Agora, a empresa de Cupertino lançou a versão iOS 15.1 beta 2 e corrige alguns problemas identificados, entre eles o bug "Desbloquear com o Apple Watch".

A versão está disponível para programadores e vem em conjunto com outros sistemas operativos, como iPadOS 15.1 beta 2, watchOS 8.1 beta 2, tvOS 15.1 beta 2 e macOS Monterey beta 8.

A Apple lançou há algumas horas o iOS 15.1 beta 2 para programadores, e lançou as restantes versões acima descritas.

Conforme referimos há uma semana, o iOS 15.1 beta inclui a devolução do SharePlay, bem como atualizações para a app Carteira e Saúde, para a utilização destas apps para armazenar as certidões de vacinação contra a COVID-19.

Além da correção de outros pequenos bugs que foram já reportados, a Apple trouxe uma correção importante que estava a falhar na versão oficial e que faz muita falta para quem anda de máscara. Assim, com esta nova versão, o bug Desbloquear com o Apple Watch já está resolvido.

Para que este recurso funcione novamente, os utilizadores precisarão do iOS 15.1 e watchOS 8.1 instalados — que também está disponível para programadores como uma versão beta.

Segundo a Apple:

A Apple identificou um problema em que o desbloqueio com o Apple Watch pode não funcionar com dispositivos iPhone 13. Poderá ver a informação "Não é possível comunicar com o Apple Watch" se tentar desbloquear o seu iPhone enquanto estiver a usar uma máscara facial ou talvez não consiga configurar o desbloqueio com o Apple Watch.