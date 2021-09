Apple lança o iOS 15.1 e iPadOS 15.1 beta para os programadores

Depois do lançamento da versão final do iOS 15, a Apple prepara já novas atualizações com vista a lançar o que havia prometido e a afinar alguns detalhes que podem ser melhorados. Como tal, há algumas horas, a empresa publicou a primeira beta do iOS 15.1 para os iPhone e a primeira beta iPadOS 15.1 para os iPads. Há algumas novidades que abrangem o FaceTime e não só.

Como acontece normalmente, a Apple disponibiliza logo de seguida uma nova versão beta dos seus sistemas operativos para continuar o seu desenvolvimento. Há a realçar a chegada também de novidades ao HomePod.

iOS 15.1 beta traz de novo o SharePlay

A nova versão de hoje do iOS 15.1 beta 1 está disponível para programadores através de uma atualização over-the-air na aplicação Definições, o tradicional! Depois de instalada a versão existem logos algumas novidades, entre elas o SharePlay, que a Apple prometeu e a Apple que já tinha dado um ar de sua graça em julho passado, quando lançou na versão iOS 15 beta 2.

Quando tudo parecia que ia encarreirar, a Apple na versão seguinte beta retirou de novo esta funcionalidade que vem dar uma vida nova ao FaceTime, por exemplo. Portanto, volta à mesa de testes o SharePlay.

O SharePlay foi reativado no iOS 15.1, iPadOS 15.1 e tvOS 15.1 betas e não requer mais o Perfil de Desenvolvimento do SharePlay. Para continuar a desenvolver o suporte SharePlay para as suas aplicações macOS, atualize para macOS Monterey beta 7 e instale este novo perfil de desenvolvimento.

Refere a Apple nas notas de lançamento.

Certificado COVID-19 na app Carteira

Esta novidade poderá não ficar disponível para Portugal. Contudo, a Apple está a concentrar na app Carteira uma série de documentos que, mais tarde ou mais cedo, poderão cativar as autoridades de cada país. Por exemplo, atualmente em Portugal, na app desenvolvida pelo Governo, a id.gov.pt os utilizadores podem ter o Cartão de Cidadão, a Carta de Condução, o DUA, entre outros.

A Apple está a disponibilizar suporte para esses documentos poderem estar na app Carteira. Além disso, nesta versão beta, acrescentou o Certificado de vacinação COVID-19.

HomePod com Dolby Atmos e Lossless Audio

Abrangendo aqui também o HomePod nestas novidades, a Apple trouxe uma promessa para que os programadores possam trabalhar sobre ela. Assim, depois de ter sido anunciado em maio para dispositivos iOS e macOS, as colunas inteligentes HomePod estão a receber os formatos Dolby Atmos com Áudio Espacial e Lossless Audio (áudio sem perdas).

Para ativar os dois formatos, vamos à app Casa e escolhemos as definições da ou das HomePod. Deverá receber de imediato a informação que há uma nova versão pronta a descarregar. Depois é esperar, aguardar e desfrutar.

