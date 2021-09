New World: jogo da Amazon estreou-se com mais de 700 mil jogadores em simultâneo

New World é o novo jogo MMO da Amazon que foi lançado oficialmente nesta terça-feira. O jogo já havia sido notícia porque a versão beta causou problemas nos modelos das placas gráficas EVGA RTX 3090, situação que aparentemente já está a ser solucionada.

Mas a notícia agora é que o título já está disponível para todos e não podia ter começado da melhor forma. De acordo com as informações, New World estreou-se com mais de 700.000 jogadores em simultâneo.

Mais de 700 mil na estreia do jogo New World da Amazon

Depois de versão beta e dos problemas causados nalguns chips gráficos, eis que finalmente o jogo da Amazon foi lançado oficialmente para todos nesta terça-feira, 28 de setembro.

New World é o novo jogo MMO (Multijogador Massivo Online) da Amazon, de ação e aventura. E parece que o seu lançamento era aguardado ferverosamente por muitos utilizadores. De acordo com os dados apurados na Steam, o jogo atingiu o pico de 707.230 jogadores a jogar ao mesmo tempo. No momento em que escrevo este artigo o jogo conta com 641.290 jogadores em simultâneo, tal como podemos ver pela imagem abaixo.

Claro que, para já, este título é uma novidade e, como tal, atrai bastantes jogadores dos quatro cantos do mundo. Atualmente surge em primeiro lugar na lista dos mais jogados da Steam, seguido de Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 e Destiny 2.

Mas os próximos dias e semanas é que irão ditar se, de facto, o jogo é ou não uma aposta ganha da Amazon. Ou se, pelo contrário, os jogadores vão abandonar a aventura por não corresponder às expetativas. Também é a partir de agora que se vão conhecer eventuais erros, falhas e bugs detetados pelos jogadores e de que forma a empresa os irá contornar.

Para já, o grande problema do jogo é mesmo a afluência de jogadores que tentam entrar no jogo.

Já jogou New World?