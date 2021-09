Má soldadura é a razão dos problemas das gráficas EVGA RTX 3090 no jogo New World

No final do mês de julho noticiámos que o jogo New World estava a sobreaquecer as placas gráficas Nvidia GeForce RTX 3090. Nomeadamente os modelos personalizados da EVGA. A marca californiana entretanto já começou a substituir as GPUs queimadas, mas parece que finalmente foi encontrada a causa do problema.

De acordo com as recentes informações, uma má soldadura estará por detrás dos problemas que as placas gráficas apresentavam ao executar o jogo.

A versão beta do novo jogo da Amazon, New World provocou sérios problemas de sobreaquecimento às placas gráficas GeForce RTX 3090 personalizadas pela EVGA. Os relatos indicavam que os problemas começavam a surgir após cerca de 15 a 30 minutos de jogo. Então, nessa altura, os equipamentos sobreaqueciam e registavam picos de energia.

No entanto, após cerca de 6 semanas de o problema ser revelado, já há uma luz ao fundo do túnel. Ou seja, já é conhecida a razão pela qual o jogo New World estaria a 'matar' estas GPUs.

Má soldadura na origem do problema

Após a fabricante californiana ter analisado a fundo vários exemplares das gráficas devolvidas pelos utilizadores, revelou que, afinal, o problema não está relacionado com o sistema de arrefecimento ligado ao chip que controla ventoinhas, como inicialmente se suspeitava. Por via desta primeira intuição, a EVGA chegou mesmo a lançar uma atualização de firmware.

Segundo revelou à PCWorld um porta-voz da marca, na origem do sobreaquecimento está um "estranho problema de má soldadura" que afetou alguns lotes das RTX 3090. Em concreto, é referido que todas as placas pertenciam à primeira produção de 2020. E através de uma análise cuidada, as GPUs parecem ter um 'mau acabamento' na solda que rodeia o circuito MOSFET que alimenta as placas afetadas.

A EVGA recusou-se a revelar a quantidade de gráficas RTX 3090 que vendeu. No entanto indicou que as placas afetadas pertencem a um pequeno lote que representa menos do que 1% do total destes modelos.