A chegada do iOS 15 e do iPhone 13 parecem ser um momento importante para uma das concorrentes da Apple. Falamos da Google, que está a aproveitar este momento para publicitar os seus serviços e as suas apps junto de um grupo específico de utilizadores.

Com uma mudança grande a acontecer, a gigante das pesquisas entende que é hora dos utilizadores do iPhone abandonarem as apps da Apple. A alternativa está bem identificada e é, nada mais nada menos, que as apps da Google para este sistema operativo.

Google quer a atenção de quem recebe o iPhone 13

Conhecida por ter apps e serviços que conseguem ser uma alternativa ao que a Apple oferece, a Google tomou agora uma posição interessante. Numa publicação feita num dos seus blogs, a gigante das pesquisas lançou um desafio aos utilizadores do iPhone 13 e do iOS 15.

A proposta aborda apps como o Photos, Safari, Calendar, Reminders e até o Telefone. Estas podem, e devem ser substituídas pelas bem conhecidas propostas similares da Google: Photos‌, Chrome, Calendar, Tasks e Voice.

Mudar as apps da Apple por outras no iOS 15

A empresa quer que estes utilizadores substituam as apps que a Apple colocou nos seus dispositivos e sistemas pelas propostas da Google. Entende que os widgets das suas apps são mais interessantes e que se forem bem usados, nem precisam de sair desta área.

Na partilha feita, a Google insiste ainda na utilização dos Smart Stacks, para empilhar diferentes widgets, uns em cima dos outros. Nessa situação caberá ao iOS escolher qual o widget que deverá ser apresentado, baseado na informação mais relevante.

Devem considerar trocar o browser nos smartphones

Uma última proposta é feita aos utilizadores do iPhone 13. Apostam no Chrome para substituir o Safari como browser padrão, garantindo assim a sincronização de separadores, passwords e muita outra informação com outros dispositivos que tenham.

A Google termina a sua publicação com uma mensagem especial para os utilizadores. Espera que os estes considerem trazer "o melhor do Google" para os seus dispositivos, em vez de simplesmente comprarem um smartphone ou dispositivo Android.