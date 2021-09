Famoso cometa 67P/C-G está a aproximar-se da Terra e ficará cada vez mais perto até 2214

Possivelmente lembram-se deste comenta. Foi bastante falado em agosto de 2014, a nave espacial Rosetta, da Agência Espacial Europeia, aproximou-se da rocha e viajou com ela durante 17 meses. Depois da nave se ter abeirado do cometa, antes do final do ano, numa primeira fase, a missão enviou o seu módulo de aterragem Philae para a sua superfície. Toda esta jornada fez do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko um dos mais estudados até hoje.

O 67P/C-G está agora a aproximar-se da Terra. A cada dia está mais perto e mais brilhante. Aliás, até 2214 estará cada vez mais próximo do nosso planeta.

Os astrónomos amadores já estão a apontar os seus telescópios à procura deste cometa no céu que estará "mais perto da Terra" nos próximos dias 11 e 12 de novembro de 2021. Não, não há qualquer perigo. Isto porque no seu ponto mais próximo, o cometa passará a mais de 61 milhões de km do nosso planeta, entre as órbitas da Terra e de Marte.

No entanto, é uma experiência que dizem ser muito interessante, pois esta será a abordagem mais próxima do 67P durante os próximos 193 anos, até 16 de novembro de 2214.

Que tipo de cometa é o 67P/Churyumov-Gerasimenko?

O 67P/C-G é um cometa comum, com uma órbita próxima à volta do Sol. Os astrónomos soviéticos Klim Ivanovych Churyumov e Svetlana Ivanovna Gerasimenko descobriram-no a 22 de outubro de 1969. Requer apenas 6,43 anos para orbitar a nossa estrela uma vez, tornando-o um alvo atrativo para as naves espaciais.

O seu núcleo tem uma largura estimada de 4,2 km. Como muitos dos cometas pequenos e gelados do nosso sistema solar, o 67P tem dois lóbulos distintos. Os astrónomos acreditam que cometas de duplo lóbulo como este formaram-se durante colisões lentas de detritos gelados, nas fases iniciais da formação do nosso sistema solar, há cerca de 4,5 mil milhões de anos.

O periélio Cometa 67P's 2021 - ponto mais próximo do sol - terá lugar a 3 de novembro. A sua hora exata de aproximação mais próxima à Terra é à 01h50 do dia 12 de novembro.

Visita da Rosetta ao 67P

A missão da nave espacial Rosetta da ESA - nomeada pela Pedra Rosetta que era uma ferramenta inestimável para decifrar guiões egípcios antigos - era uma missão de um cometa pioneiro. Foi a primeira a incluir um orbitador que acompanhou um cometa enquanto este girava pelo espaço durante um ano antes do seu periélio em agosto de 2014.

A nave espacial também permaneceu com o cometa durante um segundo ano, após o periélio, quando começou a afastar-se novamente do Sol. O aterrador robótico da missão Rosetta, com o nome de Philae, recebeu a designação para homenagear um obelisco egípcio antigo.

Quando Philae aterrou na superfície do 67P a 12 de novembro de 2014, foi a primeira nave espacial de sempre a aterrar num cometa. Philae aterrou inteiro, mas saltou na baixa gravidade do cometa. Só um mês mais tarde é que a equipa encontrou a nave pousada na rocha.

Esta missão foi muito importante para provar no local aquilo que os cientistas conheciam sobre os cometas. Muito do que os cientistas pensavam ser verdade, de facto era verdade. Um dos exemplos eram imagens de baixa resolução sobre os gases a sair do pequeno núcleo de um cometa, uma vez que a sua órbita se aproximava do Sol. Então, os cientistas ficaram incrivelmente maravilhados quando obtiveram imagens desses mesmos gases a libertarem-se do núcleo do cometa 67P. Estas imagens foram captadas pela Rosetta.

Como ver o famoso cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko?

Embora o cometa esteja gradualmente a brilhar, infelizmente não vai ficar suficientemente brilhante para o pudermos ver a olho nu na sua passagem de 2021 pela Terra. Contudo, na sua maior luminosidade, será cerca de magnitude 9 a 10, bem ao alcance das observações visuais recorrendo aos telescópios amadores, e será um alvo fácil para aqueles cujos pequenos telescópios estão equipados com câmaras.

O Cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko será fascinante de ver em telescópios de quintal. Ao olhar para ele, saberá que este pedaço de rocha e gelo foi visitado por uma nave espacial robô, enviada pela humanidade. O gráfico abaixo pode ajudar a encontrar o cometa 67P.

Este é apenas um que este ano ainda nos vai brindar, mas o cometa Leonard é outro. Aliás, ainda havemos de falar neste último tendo em conta que poderá tornar-se no mais brilhante de 2021.