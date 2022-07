Internet da Starlink poderá chegar ao iPhone e aos dispositivos Android

Já se falou no passado que a Apple poderia estar a desenvolver tecnologia para poder ter no iPhone comunicações via satélite. Numa primeira fase, o rumor falava apenas de comunicações de pedidos de socorro. Contudo, a SpaceX está a tentar negociar uma frequência para utilização com "utilizadores móveis". Isto é, em breve os iPhone e os smartphones Android poderão tirar proveito da rede de satélites Starlink.

Um registo junto do regulador americano, a FCC, submetido na segunda-feira, revelou a intenção da SpaceX em adicionar a frequência de 2GHz à sua licença Starlink.

Starlink poderá ser parceira da Apple e Google?

O serviço de Internet via satélite da SpaceX, Starlink, expandiu-se significativamente ao longo dos últimos anos. O número de satélites disparou este ano, com a empresa de Elon Musk a operar agora mais de 2500 satélites em órbita com quase meio milhão de assinantes.

Como tal, esta expansão para a frequência de 2GHz significaria que os seus sinais seriam menos afetados pela obstrução de objetos e seria mais amigável para dispositivos menores, como os smartphones.

O ficheiro foi inicialmente encontrado pela PCMag e descreve como a expansão da cobertura do Starlink para 2GHz irá beneficiar todos os americanos, que exigem cada vez mais uma maior conectividade.

SpaceX comprou empresa que fabrica dispositivos IoT

A SpaceX diz poder alcançar esta capacidade devido à sua aquisição de Swarm, uma empresa de tecnologia de nanossatélites que fornece dados para dispositivos da Internet das coisas. Esta aquisição aconteceu em agosto do ano passado, conforme noticiámos.

De acordo com o ficheiro da FCC desta segunda-feira, os satélites Starlink existentes não seriam capazes de prestar este "serviço móvel". Em vez disso, SpaceX declarou que anexaria novos módulos aos satélites e produziria um pequeno dispositivo móvel ao qual os utilizadores se poderiam ligar em Terra.

O pequeno dispositivo portátil que a SpaceX propõe seria utilizado em vez do prato grande que requer uma tomada de parede para energia. No entanto, os dados submetidos ao regulador não detalham como será este dispositivo ou exatamente o seu tamanho.

Possível utilização em iPhones e outros smartphones no futuro

Noticiado pela primeira vez em 2019, as informações davam conta que a Apple estudava a possibilidade de adicionar conectividade por satélite aos seus iPhones. Poderá esta funcionalidade "Starlink para utilizadores móveis" significar colaboração entre o SpaceX e a Apple?

Provavelmente ainda não, mas pode rapidamente traçar a linha entre as duas empresas, uma vez que é improvável que a Apple desenvolva os seus próprios satélites. No entanto, outros fornecedores de constelações de satélites poderiam competir para colaborar com a Apple.

A OneWeb tem vindo a construir as suas constelações LEO há já alguns anos, e o Projeto Kuiper da Amazon deverá começar a ser lançado em breve.

As constelações LEO fariam o maior sentido para a Apple, uma vez que proporcionam uma latência mais baixa do que os satélites geoestacionários do ViaSat ou outros. Por exemplo, a SpaceX diz que a latência do seu serviço móvel poderá ser tão baixa como 50 ms, o que, segundo a empresa, não será percetível para os utilizadores.

Este tipo de serviço de baixa latência será um requisito para a Apple se passar a utilizar comunicações por satélite no iPhone. Tal como referido e como foi já mencionado em vários rumores, para já só se fala na utilização neste tipo de tecnologia para chamadas de socorro.

Neste momento, parece que este serviço Starlink de utilização móvel poderá ser um complemento a uma subscrição Starlink já existente, mas teremos de esperar por mais detalhes se a FCC aprovar a aplicação.