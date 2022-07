5 jogos de simulação que não podem faltar no seu smartphone Android

O segmento dos videojogos é um dos mais rentáveis e o universo mobile tem sido uma das escolhas para muitos criadores. Os grandes títulos que víamos associados às consolas e PCs já podem ser jogados no smartphone e todos os meses continuam a chegar novidades.

Hoje destacamos 5 jogos que não podem faltar no seu smartphone.

5 jogos de simulação para smartphone Android

Train Station 2: Train Games

Para os amantes de comboios este é o jogo perfeito. Com arte e engenho poderá tornar-se no maior empreendedor de caminhos de ferro a nível mundial.

Train Station 2: Train Games é um jogo de estratégia, com contratos desafiadores, muitas conquistas e surpresas a cada carril e comboio conquistados.

Homepage: Pixel Federation Games

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

MONOPOLY Tycoon

O novo jogador foi selecionado pelo Sr. MONOPOLY para mostrar todo o seu potencial e para se tornar o magnata imobiliário supremo.

O tradicional jogo de tabuleiro transformou-se numa cidade próspera em 3D, completa com as suas construções particulares, trânsito ao vivo e cidadãos cativantes com os seus negócios ou simplesmente usufruindo da cidade em construção.

Airlines Manager

O Airlines Manager é o jogo ideal para quem é entusiasta por todo o universo da aviação. Terá que criar a sua companhia aérea, criar frotas com 130 modelos de aviões realistas, criar rotas, comprar aeroportos ou fazer contratos... e muitos outros pormenores de gestão que envolvem este universo.

Homepage: Playrion

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Dinosaur Park-Jurassic

E como seria viver na era dos dinossauros? A investigação feita ao longo de anos tem trazido respostas absolutamente incríveis sobre estes tempos, e temos a certeza que o mundo seria muito diferente se estes seres convivessem com o homem.

Ora é essa a premissa do jogo Dinosaur Park-Jurassic, que terá que ser gerido pelo jogador.

Homepage: Codigames

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

RollerCoaster Tycoon Touch

RollerCoaster Tycoon Touch é um outro tipo de jogo de simulação e gestão. Aqui, a premissa passa por criar um melhor e maior parque de diversões alguma vez visto, com atrações únicas, incluindo montanhas russas que podem parecer impossíveis no mundo real.