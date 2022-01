Faz hoje 15 anos que Steve Jobs apresentou o iPhone…

Foi há precisamente 15 anos que a Apple apresentou o iPhone e mudou completamente a forma da humanidade usar um dispositivo móvel de comunicação. A empresa, com sede em Cupertino, EUA, levou anos na investigação e desenvolvimento para chegar a um equipamento que era um telemóvel, uma máquina fotográfica, um GPS, um iPod, um relógio, calendário e muito, muito mais. Praticamente era um computador de bolso.

O sistema operativo desta máquina, o iPhoneOS, foi apresentado também no evento Macworld Conference & Expo no dia 9 de janeiro de 2007, e lançado no mês de junho.

9 de janeiro de 2007... nasceu o iPhone

O desenvolvimento do iPhone começou com o CEO da Apple Steve Jobs. A Apple criou o dispositivo durante uma colaboração sem precedentes e secreto com a AT&T, anteriormente Cingular Wireless. O custo estimado de desenvolvimento da colaboração foram de 150 milhões de dólares ao longo de um período de trinta meses.

A empresa de Cupertino rejeitou o projeto que tinha rendido o Motorola ROKR E1, uma grande colaboração com a Motorola. Em vez disso, a Cingular Wireless deu à Apple a liberdade para desenvolver o iPhone ela mesma.

Jobs apresentou o iPhone ao público no dia 9 de janeiro de 2007. O iPhone foi colocado à venda nos Estados Unidos em 29 de junho de 2007, às 06h00 horas no horário local, enquanto centenas de clientes faziam fila fora das lojas por todo o país.

O iPhone original não foi disponibilizado em Portugal. Na altura, na Europa, apenas chegou ao mercado do Reino Unido, França e Alemanha, Irlanda e Áustria.

Depois de apresentado, só meses depois é que começou a ser finalmente vendido. Desde então, segundo alguns analistas, a Apple já vendeu mais 2 mil milhões de equipamentos. A empresa é líder do mercado premium desde há vários anos e conseguiu a proeza de ter um dispositivo como o mais vendido de sempre no segmento dos smartphones.

A partir de setembro de 2007, foram produzidos 25 modelos de iPhone diferentes.

Estes são os modelos até hoje colocados no mercado:

A história poderia ter sido diferente...

Muitos testes e protótipos foram criados. O iPhone foi testado com uma interface idêntica à do iPod, mantendo todas as janelas do leitor de música e onde seria usada uma "click weel" para aceder às opções.

anterior próxima

O ecrã deste protótipo estava dividido em duas áreas, com a parte de baixo a ter a click wheel, criada com software, e a parte superior a ter uma interface baseada em menus, sendo uma cópia da interface dos iPod.

O AcornOS contemplava logo algumas aplicações nativas do sistema, e que já vinham do iPod, como o Music e o Games, mas adicionava-lhe novas, como o Dial e SMS, que iriam permitir aos utilizadores usar as funções de telefone.

Estas imagens e o vídeo mostram este protótipo inicial do iPhone e foram lançadas por Sonny Dickson. Para dar autenticidade ao que apresentou Dickson faz referência a uma patente da Apple, de 2006, onde a empresa descreve um dispositivo com “multi-touch” e uma "click wheel" opcional.

Protótipos do iPhone Original

A Apple sempre referiu que tinha feito várias experiências com o iPod antes de chegar ao desenho final do iPhone e da sua interface. Estas novas imagens e o vídeo que a acompanham são a prova de que o iPod esteve na génese do mais icónico smartphone que existiu.