Portugal: Tesla é o veículo elétrico mais vendido em 2021

O ano de 2021 ficará marcado por vários acontecimentos. No segmento dos veículos elétricos, em Portugal, as vendas de veículos elétricos superaram os a gasóleo.

Em dezembro de 2021 os Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicle) registaram um ligeiro aumento de 1.1% e os Veículos Elétricos Híbridos Plug-In (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) caíram 10.6%. Analisando todo o ano, a Tesla foi a fabricante automóvel que mais vendeu.

Tesla vende 1612 viaturas em Portugal

O ano de 2021 foi mais um ano fantástico para a Mobilidade Elétrica em Portugal, pelo crescimento sustentado das vendas dos Veículos Elétricos (VE), com particular destaque para o forte crescimento dos Veículos 100% Elétricos, refere a Associação de Veículos Elétricos (UVE).

A Associação destaque a evolução neste segmento, referindo, por exemplo, que a autonomia dos elétricos puros ultrapassa os 600 km e mesmo os 700 km (WLTP) e com uma autonomia média dos modelos atualmente à venda em Portugal a situar-se nos 400 km.

Segundo dados da UVE, em dezembro de 2021 a Renault foi a marca que mais viaturas vendeu (280), seguida da Tesla (265) e da Kia (210). No total do ano de 2021 o primeiro lugar é de novo para a Tesla com 1612 viaturas vendidas, ficando a Peugeot na segunda posição com 1545 unidades entregues e a Renault a fechar o pódio com 1182 viaturas entregues.

Nos veículos híbridos plug-in tudo igual em relação a 2020, Mercedes-Benz mantém o primeiro lugar, agora com 3783 unidades vendidas, em segundo lugar a BMW com 3451 viaturas entregues e a fechar o pódio a Volvo com 2195 veículos vendidos. Só no mês de dezembro de 2021 houve uma inversão com a BMW (260) a alcançar o primeiro lugar ultrapassando a Mercedes-Benz (230) que ficou na segunda posição e fechando o pódio a Volvo na terceira posição com 216 viaturas entregues.

A UVE saliente ainda a expansão da Rede Nacional de Carregamento para Veículos Elétricos que conta atualmente com mais de 1.000 pontos de carregamento rápido, super-rápido e ultrarrápido (50 kW, de 100 kW a 150 kW e de 160 kW a 350 kW) e mais de 6.000 pontos de carregamento normal (3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW e 22 kW), no conjunto da Rede Pública de Carregamento sob gestão da MOBI.E e das diversas Redes sob gestão Privada – Tesla, Continente Plug & Charge, Power Dot (para TVDE’S) e de diversos concessionários (VW, BMW, Renault, Porsche, etc.) -, que complementam a atual oferta, para quem necessita de carregar no espaço público ou em viagens.