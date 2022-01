São muitas as funcionalidades do Google Maps que podem ser usadas no dia a dia para melhorar ainda mais este serviço. Não se limita a ser apenas um serviço de mapas e pode ajudar condutores e utilizadores a qualquer momento.

Uma das funcionalidades mais úteis que estão disponíveis é a possibilidade de guardarem rotas para usar mais tarde. Esta é uma opção simples de usar e muito prática para todos os que usam o Google Maps de forma constante e recorrente.

Quem se habituou a usar o Google Maps sabe que é uma ferramenta única, em especial para quem conduz. Dá ao utilizador as indicações necessárias para chegar ao seu destino, sempre com o caminho mais ajustado ao que o utilizador pretende.

Se usam o Google Maps para percorrer sempre o mesmo caminho tem uma ajuda que pode usar para evitar estar sempre a procurar o mesmo destino. Podem guardar rotas no Maps para usar mais tarde em qualquer viagem.

Depois de pesquisarem o destino e criarem uma rota que queiram usar de forma recorrente, vão encontrar na zona inferior um botão Fixar, que irá guardar esta rota para ser usada mais tarde. Se optarem, encontram no menu a opção de adicionar ao ecrã principal esta rota.

Para usarem mais tarde a pesquisa que criaram, podem aceder à opção Ir, que encontram na zona inferior da interface do Google Maps. Esta área pode ser expandida e aqui encontram a entrada que criaram antes. Esta deverá ter o nome do destino pesquisado.

Para o poderem usar bastará clicar em Iniciar, o que fará entrar o Google Maps no modo de navegação. Claro que o atalho direto criado no ecrã principal salta estes passos e coloca o utilizador direto na interface de navegação.

Esta funcionalidade poderá ser usada por diversas vezes, para cada uma das rotas que usarem de forma recorrente. É mais uma forma útil e prática em que podem usar este serviço da Google, que se junta a muitas outras que já mostrámos como usar.