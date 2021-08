Presente de forma constante, o Google Maps é uma das ferramentas que muitos usam durante o verão, para viajar ou preparar as suas férias. As suas inúmeras opções permitem que possa ser usada em qualquer cenário ou situação.

Uma forma de usar o Maps nesta época dá a possibilidade de tornar qualquer viagem mais social e até mais interessante. Assim, só precisam de partilhar a rota que vão tomar e mostrar os próximos passos ou ajudar alguém a chegar ao mesmo destino para onde vai.

O Google Maps tem dentro das suas apps uma miríade de funcionalidades que podem e devem ser usadas. São opções que abrem a porta deste serviço para outros níveis e que ajudam os utilizadores no momento em que viajam com as rotas ou simplesmente pretendem chegar a um destino.

Não sendo uma app social, permite aos utilizadores interligarem os mapas, os pontos ou as rotas com as redes. Qualquer um pode mostrar ao mundo onde anda ou até para onde vai. Assim, é simples partilhar as rotas do Google Maps com os seus amigos.

Para isso só precisam de colocar no Google Maps o ponto de destino, na caixa de pesquisa. Na verdade, definem uma nova rota, que poderá ser usada mais tarde para qualquer viagem e depois escolher o botão Direções.

Agora que têm todas as indicações das rotas presentes, devem tratar de o enviar para os contactos dos amigos. Para isso, devem carregar nos 3 pontos que estão no topo da interface da app do Google Maps. Abram o menu e escolham a opção Partilhar direções.

De imediato têm presente a interface de partilha de rotas. Podem escolher da lista presente, dos contactos mais usados ou da pesquisa que está presente nesta interface. Há ainda o acesso a serviços no próprio smartphone, como é normal nestas situações.

É desta forma simples e rápida que podem partilhar as próximas rotas que vão tomar. Dão a qualquer amigo ou conhecido o acesso a esta rota, para depois poderem usar para acompanhar a viagem ou simplesmente para tomar o mesmo caminho.