A interligação entre os serviços e as apps da Google são muito grandes. Criados e projetados com essa ideia de base, conseguem dar ainda mais aos utilizadores e aos seus equipamentos. Esta tem sido uma realidade ao longo dos anos e assim deverá continuar.

Depois de termos visto uma novidade importante chegar ao Waze, que permite criar rotas e partilhar com o smartphone, hoje é a vez do Google Maps. Esta é uma funcionalidade que existe há já muito tempo, mas que poucos sabem que existe.

A Google tem procurado ligar e interligar os seus serviços com as suas apps do Android. Se a maioria é construída diretamente para estar ligado e a dar as informações que os utilizadores necessitam. Claro que outros precisam de funções adicionais que vão sendo criadas.

Tudo começa na versão dedicada ao brower

Um exemplo desta última situação está no Google Maps. Podemos aqui criar rotas ou descobrir pontos e enviá-los diretamente para o smartphone. Assim, fica mais simples encontrar o que procuramos ou criar uma rota, tendo depois tudo simplificado para que chegue onde é necessário.

Basta que criem a rota ou encontrem o ponto procurado no site do Google Maps, em maps.google.com e depois procurem a opção Enviar (direções) para o seu telefone. Será mostrada a lista de equipamentos com essa conta e só precisam de escolher o smartphone.

Enviar rotas do Google Maps para o telefone

De imediato vai ser mostrado no smartphone uma nova notificação, vinda do Google Maps. Esta vai conter a rota, pronta para ser usada no Google Maps. Vai ter também presente a indicação da rota que criaram na versão web deste serviço.

Ao clicarem nessa notificação o Google Maps é de imediato aberto, com a rota definida e recebida no smartphone. Para a usar só precisam de carregar no botão Pré-visualizar e toda a informação será mostrada ao utilizador.

Locais também podem ser enviados para o smartphone

Tal como indicámos, também os pontos ou locais podem ser transmitidos desta forma para o Android. Também será mostrada uma notificação, onde surge apenas o nome do local pretendido.

Ao carregarem nessa mesma notificação vão voltar a ter acesso ao Google Maps, aberto no ponto que escolheram na interface web deste serviço. Podem ver ai toda a informação ou navegar diretamente para esse ponto.

Esta é mais uma funcionalidade que podem e devem explorar do Google Maps. Aproxima o browser do smartphone e assim permite uma melhor gestão das rotas e dos pontos para onde querem deslocar-se.