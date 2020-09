iOS 14: PiP no site móvel do YouTube deixou de funcionar no iPhone

Com o iOS 14 a Apple apresentou muitas novidades neste seu sistema. Estas estão espalhadas por várias área, melhorando a sua utilização e criando uma proposta que vem melhorar o iPhone e o iPad.

No meio das muitas melhorias e novas propostas, a Apple colocou finalmente a possibilidade de vermos vídeo em PiP. Curiosamente, este está agora com problemas no YouTube, onde o seu site móvel deixou de permitir que estes vídeos funcionassem no PiP.

Mais um problema que surge no iOS 14

Não sendo uma novidade no mundo dos smartphones, o PiP permite aos utilizadores assistirem aos seus vídeos preferidos ao mesmo tempo que tratam das suas tarefas. Esta janela flutuante fica visível acima de todas as apps e permite assim que este seja visto a qualquer momento.

A Apple trouxe esta novidade para o iPhone com o iOS 14, que apresentou esta semana. Era já conhecido da sua apresentação inicial no WWDC deste ano, mas só agora ficou disponível para todos. Estranhamente, e sem qualquer razão aparente, esta funcionalidade PiP não está a funcionar no site web do YouTube.

PiP no YouTube deixou de funcionar no iPhone

Ainda mais estranho é o facto de que os utilizadores de contas Premium do YouTube não estão a ter este problema. Ainda que acedam a um site diferente, os vídeos conseguem ser retirados do browser e funcionar em PiP no iOS 14 no iPhone.

Também anormal é o facto deste site funcionar como pretendido no iPad. Ao aceder a qualquer vídeo no iPadOS 14 este pode ser retirado para PiP como seria esperado. Também há informações de que tudo funcionava perfeitamente no dia do lançamento do iOS 14.

Não se sabe se é problema da Apple ou Google

A necessidade de usar o site móvel do YouTube está associado à app que está na App Store. A Google ainda não atualizou a sua proposta para o novo iOS 14 e por isso os utilizadores acedem ao site para assim poderem ver os vídeos em PiP.

Não se sabe a origem ou a causa do problema, mas tudo aponta para que seja algo do lado da Google e do YouTube. Não existiam atualizações recentes e como tal nada foi alterado depois do iOS 14 ter sido lançado pela Apple.