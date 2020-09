Lançado ontem na sua versão final, o iOS 14 tem muitas novidades em várias áreas. Uma delas, onde a Apple acabou por mostrar uma abertura muito grande, permite que os utilizadores escolham novos browsers ou novos clientes de email, abandonando assim as propostas do iOS.

Esta era uma funcionalidade já esperada há muito e que todos queriam experimentar. Tudo aparentava estar a funcionar bem, mas agora foi descoberta uma falha. Um simples reiniciar do iPhone ou do iPad altera tudo o que o utilizador mudou, algo que não era esperado por ninguém.

Uma novidade no iOS 14 que agrada a todos

Tal como muitos outros sistemas operativos, o iOS 14 passou a dar aos utilizadores uma abertura ainda maior. Isto significa que os utilizadores podem agora abandonar as propostas da Apple e escolher um browser e um cliente de email de terceiros para usar no dia a dia.

Esta era a forma de passar a ser usado o Chrome, Edge ou o Outlook, mas aparentemente um bug está a impedir esta funcionalidade. Tudo aparenta estar ok e a funcionar como definido e pretendido, mas um simples reiniciar do iPhone ou do iPad reverte as opções para as originais.

yup (you can imagine this morning’s chat room as we realized it) — Adrienne Porter Felt (@__apf__) September 17, 2020

Reiniciar o iPhone ou o iPad traz o bug

Nessa situação os utilizadores são obrigados e voltar a configurar o iOS 14 para que estas apps voltem a ser as padrão e as que o iOS 14 vai usar. Trata-se provavelmente de um bug, uma vez que até a Google já comentou o problema, não o assumindo para a sua responsabilidade.

Ainda mais estranho neste bug é o facto de o iOS 14 parecer não assumir a mudança em alguns casos. Há utilizadores a reportar que se a mudança do cliente de email for feita mas o browser ficar o Safari, este vai abrir os links para emails com o cliente de email do iPhone ou do iPad.

Necessário reconfigurar para o novo browser

O Pplware já realizou testes com esta nova versão do iOS e conseguiu confirmar o problema da perda de configurações. Um simples reiniciar do iPhone ou do iPad reverte tanto o browser como o cliente de email para as suas definições originais.

Não sendo uma situação esperada, poderá não afetar muito utilizadores. Não é esperado e nem normal, nos dias de hoje, que os smartphones reiniciem. Apenas em situações de fim de bateria é esperado que aconteça. A Apple deverá estar também atenta à falha e posteriormente deverá surgir a primeira atualização ao iOS 14.