A Google fornece as apps e as ferramentas necessárias para usarmos o Android em toda a sua plenitude. Claro que as apps representam um papel essencial num smartphone, mas até aqui as propostas da gigante das pesquisas são importantes.

Com o seu teclado presente no Android, está constantemente a melhorá-lo e a procurar que fique mais adaptado aos utilizadores. As novidades têm surgido nesta área e uma nova está já a caminho. O teclado da Google para o Android está a receber uma mudança visual para ser ainda mais simples de usar.

A Google continua a melhorar o seu teclado

Tal como acontece com as restantes apps que tem desenvolvidas para o Android, também o teclado da Google tem recebido melhorias. Este é, normalmente, a proposta que acompanha os novos equipamentos e que os utilizadores se habituaram a usar ao longo dos anos.

É assim normal que surjam melhorias e otimizações constantes para melhorar o que muitos já consideram excelente. A mais recente novidade foca-se na parte estética e quer tornar este teclado ainda mais ajustado para os utilizadores. Não se limita a mudar cores, mas foca-se na sua utilização e no que aí pode ser mudado.

Mais uma novidade a chegar ao Android

Como pode ser já visto e testado por muitos, as cores das teclas estão diferentes e assim mais visíveis. Abandona o fundo cinzento e as teclas brancas e inverte este esquema de cores. Assim, as teclas tornam-se mais fáceis de serem vistas e com um destaque maior.

Esquerda: Teclado antigo || Direita: Teclado novo

As teclas auxiliares recebem também este tratamento e perdem, em alguns casos, cores mais destacadas. Esta mudança acontece também com o teclado no modo escuro, mas aqui vamos ter um fundo preço com as teclas a estarem num cinzento mais escuro, para um destaque menor.

Uma mudança estética muito importante

Esta é, aparentemente, uma mudança que já se iniciou. Com a mais recente versão deste teclado esta mudança já deverá ser visível, mas ainda com algumas condições. Esta é uma mudança que a Google terá de ativar do seu lado e que por isso deverá acontecer de forma gradual.

Mais uma vez a Google aplica mudanças de detalhe e que vão tornar esta sua proposta ainda melhor. A concorrência é forte, mas a gigante das pesquisas tem a vantagem de ter o Android sob o seu controlo e por isso este é normalmente o teclado padrão.