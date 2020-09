Presente nos smartphones, o Waze permite que qualquer utilizador trace sobretudo rotas para os seus destinos, de forma simples. O serviço garante que esta será apresentada como a mais direta e a que menos trânsito apresenta, facilitando ainda mais a viagem.

Se até agora esta estava presente nos smartphones, este serviço abriu agora novas possibilidades. Podemos finalmente criar rotas no site do Waze e enviar depois para os smartphones.

Live Maps do Waze ganha uma nova vida

Apesar de ter uma interface simples e fácil de usar, o Waze estava limitado aos smartphones. Com um site disponível, os utilizadores apenas podiam ali verificar o trânsito e as condições da viagem que depois iriam calcular nos dispositivos móveis.

Esse cenário muda agora e passa a ser possível aos utilizadores usarem estas duas plataformas de forma complementar. Isto significa que podem criar as rotas e as viagens no mapa presente no site do Waze e entretanto enviar para os smartphones.

Definir a rota para onde quer viajar

Comecem por aceder ao mapa em tempo real no endereço www.waze.com/livemap. Aqui devem autenticar-se com a mesma conta que usam nos smartphones. De seguida, devem escolher a origem e o destino, indicando certamente quando querem partir ou quando querem chegar.

Ao calcularem a rota, vai surgir um novo botão, com a indicação para guardar na aplicação. Ao carregarem, essa rota será enviada para o smartphone e a interface do mapa do Waze irá mostrar uma notificação de que esta foi transmitida.

Enviar para os smartphones dos utilizadores

Se definirem a saída nesse momento, será mostrada de imediato uma notificação nos smartphones. Por outro lado, ao definirem uma data e hora de chegada, o Waze apenas mostrará nos smartphones uma indicação à hora que devem sair para conseguir cumprir esse horário.

Desta forma podem criar todas as rotas e viagens para a semana, tempo máximo permitido, entregando a este serviço a tarefa de as gerir e posteriormente notificar. Este terá em conta as condições do trânsito e adaptar-se para que os condutores nunca cheguem atrasados.