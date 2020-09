Preparem-se, o Spotify tem inúmeras de novidades importantes a caminho

Sendo o serviço de streaming de música de maior sucesso da Internet, o Spotify tem sabido dar aos utilizadores as necessárias novidades para se manter nesta posição. Para além de uma biblioteca de artistas única, tem ainda funcionalidades que ultrapassam a concorrência.

Na continuação dos desenvolvimentos das suas apps e do seu serviço, esta prepara-se para apresentar muitas novidades importantes. Estão ainda em testes, mas foram agora descobertas e prometem muito para os utilizadores.

Muitas novidades a caminho do Spotify

Tal como muitas outras apps e serviços, também o Spotify testa as suas novidades de forma escondida. Na verdade, estas estão muitas vezes dentro das apps que qualquer utilizador usa, tendo de ser ativadas para poderem ser experimentadas pela equipa que o desenvolve.

É desta forma que muitas vezes surgem, de forma antecipada as muitas melhorias que estão a caminho deste serviço, tal como aconteceu agora. Foi a já conhecida Jane Wong que as descobriu e que as revelou numa série de tweets lançados recentemente.

Funcionalidades ainda em testes, mas chegam em breve

A primeira novidade parece estar nas letras das músicas, que o Spotify agora apresenta. Para além destas, vai ser possível ter também um modo karaoke, onde os utilizadores vão poder esconder a voz do artista e assim darem largas às suas qualidades de cantor.

Uma segunda melhoria a caminho deste serviço de streaming está na sua ligação deste aos carros. Sempre que esta ligação for detetada, a interface vai ser agora mais intuitiva e totalmente redesenhada, para ser mais simples de usar nestes momentos de maior concentração.

Modo de condução do Spotify vai ser melhor

As imagens são agora muito maiores e assim mais simples de serem vistas. Também existirá no topo uma indicação a pedir aos utilizadores para usarem o Assistente Google e assim controlarem sem qualquer interação física o Spotify. Os botões de controlo das músicas são também agora maiores.

Outra novidade vem dar aos utilizadores sem contas premium uma excelente novidade. Estes vão poder em breve descarregar e ter música nos seus smartphones para ouvir em modo offline. Infelizmente, esta vai-se limitar a 30 minutos por dia.

Partilha mais simples e modo offline para todos

Por fim, há novidades na partilha de música e da forma simples como esta será feita dentro da mesma casa. Os utilizadores que estiverem na mesma rede Wi-Fi vão poder criar sessões de grupo e assim ouvir as mesmas músicas entre si.

Estas novidades não se devem ficar por aqui e vão provavelmente surgir muito em breve. Mostram como o Spotify está a crescer e a tornar-se ainda melhor, dando aos utilizadores novas funcionalidades e melhorias que tornam este serviço ainda mais apelativo.