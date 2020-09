O Waze está em constante mudança, sempre procurando dar aos utilizadores novidades importantes e as melhorias necessárias. Estão normalmente na sua interface, tornando este serviço mais simples de usar e decerto mais intuitivo.

Por vezes, estas alterações são simples e procuram celebrar momentos no tempo e alturas específicas. É isso que acontece agora, com a chegada do Batman e do Enigma ao Waze, num momento único do universo DC Comics. O utilizador só precisa de escolher que personagem quer usar, se o Batman ou se o Enigma.

Uma novidade do Waze para os seus utilizadores

A personalização que podemos ter no Waze é grande e sobretudo muito variada. Este serviço da Google permite mudar o avatar, a voz que nos guia ou o carro que é mostrado no mapa. Assim, este fica adaptado ao utilizador e ao que este quer.

Agora, e para celebrar a comemoração do dia do Batman, promovida pela DC Comics, o Waze dá aos utilizadores a possibilidade de escolherem o lado do bem o do mal. Dessa forma, podem associar-se ao Batman bem como ao Enigma.

Batman ou Enigma, qual vai escolher para si

Esta opção está a ser lançada de forma global, sendo que o português foi um dos idiomas que tem direito a uma personalização única. No menu do Waze podem encontrar agora a opção Dirija com o Batman, que sobretudo transforma completamente o Waze.

Ao escolher esta opção é possível personalizar 3 áreas distintas do Waze com elementos destes 2 personagens únicos da banda desenhada, inimigos naturais. Podem assim mudar o avatar visto pelos outros utilizadores, o símbolo do carro no mapa ou a voz que é usada para guiar os utilizadores.

Herói ou vilão? A escolha é sua

Para cada um destes elementos, distintos, únicos e independentes, é possível escolher um lado. Assim, podem ter o avatar do Batman, a voz do Enigma e o carro do cavaleiro das Trevas. Desse modo, tudo depende do gosto dos utilizadores e como querem o seu Waze personalizado.

Para além desta personalização, a DC Comics associou-se igualmente ao Spotify e dá acesso a algumas playlists específicas para comemorar este momento. Assim, temos uma dedicada ao herói Batman e outra dedicada ao vilão Enigma, para serem ouvidas quando estiverem ao volante.

Um presente da DC Comics para o seu carro

Este presente da DC Comics e as comemorações do dia do Batman vão estender-se até ao dia 31 de outubro, podendo ser por isso usada esta novidade até lá. Infelizmente não é permanente, mas decerto outras vão chegar mais tarde, com outros heróis e vilões.

Aproveitem assim esta novidade e escolham o lado certo para usarem no Waze. O Batman traz a justiça e a proteção dos mais fracos. Quanto ao Enigma, bom, esse é o oposto, como todos já o conhecem. Já decidiram quem vos vai acompanhar no carro nos próximos tempos? Um herói ou um vilão?