SARS-CoV-2: Funcionário de laboratório chinês pode ter sido primeiro infetado

Afinal de onde surgiu o vírus SARS-CoV-2? Terá sido um processo natural ou um vírus fabricado em laboratório?

Peter Embarek, líder da equipa de investigadores da Organização Mundial de Saúde (OMS) diz agora que o primeiro infetado com o vírus da SARS-CoV-2 pode ter sido um funcionário do laboratório de virologia em Wuhan.

COVID-19: Funcionário pode ter sido infetado com SARS-CoV-2 ao colher amostras de morcegos

As declarações de Peter Embarek surgem numa altura em que se acentua a troca de acusações sobre a origem do vírus, com a China a insistir, esta sexta-feira, que a investigação deve ser alargada a outras nações.

Em declarações ao canal dinamarquês de televisão TV2 Peter Embarek referiu que, relativamente ao SARS-CoV-2...

Uma das hipóteses prováveis para a origem do vírus é a de um funcionário do laboratório de Wuhan ter sido infetado ao colher amostras de morcegos no terreno Foi aqui que o vírus SARS-CoV-2 passou diretamente de um morcego para um humano Neste caso, a transmissão teria começado num técnico de laboratório e não num cidadão comum ao lidar com morcegos

No entanto, Embarek referiu que a OMS não encontrou provas diretas de que o surto de COVID-19 estivesse ligado a alguma investigação em curso naquele laboratório chinês.

De relembrar que o relatório da primeira missão da OMS em Wuhan, publicado em abril, apontou quatro possíveis origens do vírus SARS-CoV-2, ressalvando um acidente de laboratório era a teoria menos provável. No entanto, a própria OMS passou nas últimas semanas a dar maior destaque àquela possibilidade.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, tem pedido à China "para que seja transparente e aberta" e forneça "dados brutos sobre os primeiros dias da pandemia". Liang Wannian, chefe da equipa de especialistas chineses que investigaram a origem do novo coronavírus, defende que a "próxima fase das investigações ao SARS-CoV-2 deve ser realizada em outros países".

