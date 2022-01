Os serviços de mensagens têm tentado adaptar-se ao que os utilizadores mais precisam e o Signal tem acompanhado este movimento. Uma das novidades que este serviço tem testado é a transferência de dinheiro entre os utilizadores.

Este teste, que agora estava limitado, foi finalmente aberto a todos. Ainda em testes, mas é já possível fazer transferência de criptomoedas entre utilizadores. Simples, prático e já aberto a todos.

O Signal é um dos serviços de mensagens que mais tem primado pela diferença. Esta proposta tem criado soluções para tornar mais simples a utilização do serviço e trazendo novas funcionalidades para reforçar a sua oferta.

Uma destas novidades foca-se na possibilidade de transferir dinheiro entre utilizadores. Para isso vai usar uma criptomoeda bem conhecida. Falamos da MobileCoin, que tem como particularidade não ter qualquer rasto digital e como tal não pode ser seguida.

Esta funcionalidade é agora aberta a todos os utilizadores do Signal, depois de vários meses em testes. Ainda assim, e durante mais algum tempo, esta novidade será mantida em beta, para avaliar o comportamento dos utilizadores e da própria transferência por criptomoedas entre estes.

Já em abril do ano passado o Signal tinha iniciado estes testes, ainda que limitado a apenas alguns mercados. Curiosamente, esta novidade agora revelada deverá demorar ainda algum tempo a poder ser usada nos EUA, por questões legais associadas à utilização de criptomoedas.

Para usar a MobileCoin dentro do Signal bastará ativar a novidade dentro das definições, concordando com as regras desta novidade. É também aqui que podem comprar moeda virtual para enviar e controlam a carteira. Depois disso, vão encontrar a novidade Pagamento nas conversas, no botão +, bastando definir o valor a enviar.

Será interessante ver se os utilizadores do Signal vão aderir a esta novidade e à transferência de dinheiro. As criptomoedas vão ser sem qualquer dúvida a forma mais fácil de integrar os pagamentos e por isso esta opção parece ser a mais correta.