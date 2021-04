Os pagamentos digitais têm estado a conquistar um campo onde ainda não tinham muita expressão. Sempre foram pedidos para as apps de mensagens, para assim se fazerem pequenos pagamentos e transferências de dinheiro entre utilizadores.

Se este cenário está já a ser testado em vários países e com várias apps, agora recebem um reforço. O mais recente a anunciar estes testes foi o Signal, que em breve passará a ter a possibilidade de fazer pagamentos nas suas apps.

Signal quer abraçar uma nova área

Por agora é apenas um teste, localizado na versão beta da sua app, mas mostra o futuro do Signal. Esta app de mensagens quer ter um sistema de pagamentos para os seus utilizadores, baseando-se na mesma segurança que garante à troca de mensagens.

Para implementar a segurança que precisa, o Signal suporta por agora o protocolo. Este é fornecido pela carteira MobileCoin, que tem também uma criptomoeda associada a MOB. A escolha deste primeiro parceiro parece não ter sido aleatória, tendo estado presente na última ronda de financiamento.

Pagamentos digitais nas suas apps

A MobileCoin garante toda a segurança que o Signal pretende para este seu sistema de pagamentos. O serviço de mensagens garante que não tem acesso aos fundos, às transações e ao saldo utilizador. Assim este fica completamente protegido.

Por outro lado, esta solução escolhida, consegue ser migrada entre equipamentos. Caso o utilizador troque de smartphone ou de sistema operativo, os seus fundos ficam garantidos dentro desta carteira, acessíveis assim a qualquer momento.

Testes para garantir a segurança necessária

Apesar de estar a preparar a sua chegada aos mercados principais, esta novidade do Signal está ainda limitada. Por agora está apenas disponível no Reino Unido e a quem estiver a usar a versão beta da app do Signal, acessível para o Android, iOS e outros sistemas.

Este é mais um passo importante do Signal. Ter uma plataforma de pagamentos digitais dá uma liberdade maior aos utilizadores, conseguindo provavelmente ter esta solução pronta antes de muitas outras apps que iniciaram este caminho mais cedo.