Esqueça os aspiradores com fios. Conheça as novas propostas da Jimmy

Os aspiradores são os nossos melhores amigos nas limpezas. Os aspiradores robôs são excelentes para casas amplas e para quem tem animais, mas não vão a todo o lado. A opção de um aspirador mais tradicional tem acoplado a si um fio que também não é prático para todas as tarefas. É aqui que entram os aspiradores verticais a bateria.

Além de poderem ser utilizados em qualquer lugar, ainda trazem inúmeros acessórios que fazem deles muito versáteis na hora de deixar a casa livre de pó. Conheça as novas propostas da Jimmy que acabaram de chegar à Europa.

A nova série H da Jimmy chegou à Europa

A Jimmy é uma marca do ecossistema Xiaomi focada na oferta de aspiradores verticais. Tem opções dirigidas às mais diversas exigências e carteiras.

Agora a sua linha de produtos da nova série H, acaba de chegar à Europa, alargando assim a oferta de produtos. Pode ver tudo sobre a promoção especial de chegada dos novos modelos Jimmy, a acontecer até ao próximo dia 12.

Aspirador vertical Jimmy H8

O Jimmy H8 tem um poder de sucção de 25000Pa e um ciclo de bateria permite uma aspiração de, no máximo, 60 minutos. Este tempo varia de forma substancial com o modo de aspiração utilizado caso esteja a ser utilizada a escova elétrica. Com escova elétrica, no modo turbo a autonomia é de 18 minutos. Este modelo tem um modo Auto que se ajusta ao tipo de superfície e lixo que está a ser aspirado.

O depósito do lixo tem uma capacidade de 0,5 litros. Este depósito conta com um filtro HEPA e tudo pode ser lavado com água e devidamente seco antes de se voltar a utilizar.

A zona principal do aspirador, onde está o motor, o depósito e a bateria, pesa 1,49 kg, com a escova principal e o tubo vai até aos 2,5 kg. O aspirador inclui ainda um pequeno ecrã LED, onde é indicada a percentagem da bateria e o modo de potência que está a ser utilizado.

O Jimmy H8 tem um tubo metálico não dobrável e vários acessórios para as pontas.

O aspirador vertical Jimmy H8 está disponível por 184,99 €, com o código de desconto JIMMYH8. O envio é gratuito e está disponível a partir da Europa, com entrega de 2 a 5 dias úteis.

Jimmy H8

Jimmy H8 Pro

O modelo H8 Pro tem um poder de sucção de 25000Pa e 160AW. Em termos de autonomia, no máximo permite aspirar durante 70 minutos, no modo eco e sem escova elétrica.

Tal como o modelo anterior, além do modo Eco, Turbo e Max, tem um modo Auto que se ajusta durante o processo de aspiração o que poderá ser mais eficiente.

Apesar de ter uma bateria com mais capacidade, o aspirador não altera o seu peso, face ao modelo anterior, o que é uma vantagem. Além disso, inclui mais acessórios, nomeadamente o tubo maleável que ajuda muito a limpar superfícies ou mesmo os cantos mais escondidos.

O aspirador vertical Jimmy H8 Pro está disponível por 236,99 €, utilizando o código de desconto JIMMYH8PRO.

Jimmy H8 Pro

Jimmy H9 Pro – o mais potente e eficiente aspirador da Jimmy

Por fim, existe o Jimmy H9 Pro, o mais potente e eficiente aspirador de toda a gama de produtos da empresa. Tem um poder de sucção de 2500Pa e 200AW. Também este oferece os mesmos modos de aspiração.

A bateria é de 3000 mAh e oferece uma autonomia de até 70 minutos. Com a opção de escova elétrica e no modo turbo são prometidos 25 minutos de autonomia.

O depósito de lixo é ligeiramente maior que os anteriores com 0,6l. E porque o peso é muito importante, a zona principal do aspirador, onde está o motor, o depósito e a bateria, pesa 1,9 kg, com a escova principal e o tubo vai até aos 3,12 kg.

Em termos de acessórios, o Jimmy H9 Pro já oferece um tubo metálico dobrável, uma base de arrumação e os restantes acessórios para uma aspiração eficiente e direcionada a cada superfície.

O poderoso aspirador Jimmy H9 Pro está disponível por 364,99 €, utilizando o código de desconto JMH9PRO. O envio é rápido e gratuito, disponível em armazém europeu.

Jimmy H9 Pro

Veja estes e outros aspiradores Jimmy, disponíveis em promoção até ao próximo dia 12.