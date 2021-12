Pplware: Os melhores truques e dicas de 2021

São muitos os truques e dicas que trazemos aos nossos leitores diariamente e algumas delas são verdadeiros sucessos pela sua utilidade.

Hoje trazemos o top das melhores dicas de 2021, lançadas em cada um dos meses do ano.

Janeiro

São cada vez mais os utilizadores que usam a rede social Facebook. No entanto, são também cada vez mais os esquemas que circulam com vista a ganhar alcance nas publicações, mas também para roubar dados dos utilizadores.

Já lhe aconteceu aparecer na sua timeline uma mensagem que não é sua, mas que está lá identificado? Se quer tirar essa publicação da sua timeline, remova a sua identificação.

Fevereiro

Quem não usa os serviços de streaming de música da Internet recorre muitas vezes ao YouTube como a sua fonte de áudio. Esta solução tem alguns problemas, sendo o maior o facto desta app só funcionar com o ecrã dos smartphones ativos e com a mesma em primeiro plano.

Felizmente existem soluções para contornar este problema, de forma simples. Hoje trazemos mais uma que recorre a uma popular ferramenta na Internet. Falamos do VLC, que é um verdadeiro canivete suíço no que toca ao multimédia no Android e noutros sistemas.

Março

O consumo de conteúdos digitais tem aumentado muito por culpa desta pandemia. Hoje em dia existem serviços para todos os gostos, mas por norma são pagos. Há, no entanto, alguns serviços de TV à borla. Aliás, há muitas formas hoje de ver conteúdos sem gastar um cêntimo.

Conheça 3 serviços que permitem ver TV, series e filmes à borla!

Abril

Como foi revelado no passado sábado, os dados revelados na Internet pertencem a mais de 533 milhões de utilizadores do Facebook de todo o mundo.

Só em Portugal são mais de 2 milhões de contas e atualmente já é possível saber se a sua conta está na lista. Saiba o que tem de fazer para saber se a sua conta está na lista.

Maio

A Google tem estado a mudar muito o Android Auto, com novidades constantes e com melhorias que há muito eram pedidas. Agora que está disponível em Portugal, é hora de o explorar ainda mais e retirar dele todas as vantagens disponíveis.

Uma das bases desta proposta da Google para o carro é o Google Maps, que todos conhecem já há muitos anos. Como nem todos gostam desta oferta, hoje apresentamos três alternativas que pode usar para se orientar no Android Auto.

Junho

Com o fim do armazenamento ilimitado no Google Fotos, muitos utilizadores procuram agora formas de ganhar espaço essencial neste serviço. A opção mais óbvia é fazer uma limpeza das fotografias presentes, eliminando as desnecessárias.

Ainda assim, esta poderá ser apenas uma solução temporária, dado que as imagens continuam a acumular-se no smartphone. Assim, torna-se essencial colocar um travão neste processo e garantir que o espaço essencial do Google Fotos é mantido. Bastará mudar uma opção para isto.

Julho

O certificado digital COVID da UE abrange a vacinação, teste ou recuperação da COVID-19 e está disponível em formato digital e em suporte papel.

Para obter este documento, o Pplware já tinha disponibilizado aqui um tutorial, mas há agora uma forma mais simples e rápida.

Agosto

O mundo é cada vez mais digital e quase já nem faz sentido andarmos com cartões físicos. Os pagamentos são digitais, a carta de condução pode ser digital e até o cartão de cidadão (CC) pode estar numa simples app.

Sabia que pode ter o seu CC, a carta de condução e o cartão da ADSE no seu smartphone? Instale a app id.gov.pt.

Setembro

O novo Documento Único Automóvel, também conhecido como DUA, veio substituir os documentos livrete e título de registo de propriedade. Este documento identifica um veículo e permite circular nos países da União Europeia.

Recentemente este tipo de documento passou a ter suporte na app id.gov.pt.

Outubro

Gerir os recursos de um smartphone pode não ser simples, ainda mais em modelos com mais limitações. A RAM é um dos mais consumidos no Android e toda a que estiver presente é bem-vinda, para mantermos as apps em segundo plano.

Os fabricantes viram-se agora para uma solução simples e que expande rapidamente este recurso. Hoje mostramos como pode aumentar a memória RAM do seu smartphone Xiaomi carregando apenas num único botão da configuração.

Novembro

As interfaces de personalização do Android têm, por vezes, algumas funcionalidades escondidas ou muito pouco conhecidas. Estas são interessantes e revelam um cuidado extra por parte dos fabricantes para com os seus utilizadores.

É precisamente isso que vemos com a One UI da Samsung, que tem algumas pérolas escondidas. Uma destas vai hoje ser mostrada e está na lanterna dos smartphones, que tem assim um truque escondido, que vai certamente adorar.

Dezembro

Num mercado cada vez mais competitivo, os consumidores muitas vezes optam por comprar os seus smartphones mais focados no preço e não no que realmente interessa. Isso pode levar a situações complicadas em que compram produtos falsificados ou contrafeitos.

Isto é verdade e muitas vezes não pode ser confirmado até que seja tarde demais. A Xiaomi tem a possibilidade validar os seus smartphones e assim dar uma segurança maior aos seus clientes. Veja como saber se o seu smartphone Xiaomi é original ou falso.

E para si, qual foi a melhor dica que demos ao longo do ano?