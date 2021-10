Gerir os recursos de um smartphone pode não ser simples, ainda mais em modelos com mais limitações. A RAM é um dos mais consumidos no Android e toda a que estiver presente é bem-vinda, para mantermos as apps em segundo plano.

Os fabricantes viram-se agora para uma solução simples e que expande rapidamente este recurso. Hoje mostramos como pode aumentar a memória RAM do seu smartphone Xiaomi carregando apenas num único botão da configuração.

A Xiaomi tem apostado em dar aos seus smartphones as melhores funcionalidades, sejam elas no campo da interface ou do próprio hardware. Aposta em melhorar de forma substancial o que temos acesso, sendo a MIUI uma das melhores personalizações do Android.

Uma das novidades mais recentes veio conseguir algo que na realidade poderia ser quase impossível. Aumentar a RAM de um smartphone sem alterar o hardware era algo que não parecia lógico, mas que afinal é possível, usando apenas um pouco do armazenamento.

É precisamente isso que podem agora ativar, na mais recente versão da MIUI. Podem crescer em 3 GB a RAM, mudando apenas uma simples configuração. Comecem por abrir as configurações do smartphone Xiaomi e depois escolher a opção Definições adicionais.

Aqui dentro, devem descer até ao final das opções desta janela e escolher a que tem o nome Extensão de memória. Esta deverá estar desligada, devendo assim ser ativado o botão presente na única opção que está neste ecrã.

Ao ativarem a opção Extensão de memória, o smartphone Xiaomi irá pedir ao utilizador que reinicie o smartphone. Não necessitam de o fazer nesse momento, mas o aumento de RAM só será efetivo após o smartphone for reiniciado.

É desta forma simples que podem aumentar a RAM dos smartphones Xiaomi. Devem ter presente a versão mais recente da MUI e o limite máximo sáo os 3 GB, devendo por isso ser visível a melhoria em equipamentos com menos recursos.