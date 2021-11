As interfaces de personalização do Android têm, por vezes, algumas funcionalidades escondidas ou muito pouco conhecidas. Estas são interessantes e revelam um cuidado extra por parte dos fabricantes para com os seus utilizadores.

É precisamente isso que vemos com a One UI da Samsung, que tem algumas pérolas escondidas. Uma destas vai hoje ser mostrada e está na lanterna dos smartphones, que tem assim um truque escondido, que vai certamente adorar.

Apesar de estar presente de forma permanente, a lanterna de um smartphone apenas é usada em momentos de maior necessidade. Está sempre disponível e pronta a ser usada, para trazer luz a zonas de escuridão, ajudando os utilizadores.

Esta mesma lanterna não tem, por norma, muitas opções ou configurações. Por norma é ligada e desligada, sem se poder controlar o brilho ou outros elementos. Isso na One UI não é bem assim e existe um segredo que pode ser explorado.

Ativar a lanterna é simples, havendo um atalho diretamente nas opções que estão junto das notificações. O ícone só precisa de ser carregado para ligar de imediato a lanterna. Surge aqui depois uma notificação, que permite controlar se esta está ligada ou não.

A grande diferença face aos outros Android é mesmo o controlo adicional da lanterna nos Samsung. Para ativarem esta opção devem carregar de forma contínua no ícone da lanterna, até surgir esta nova área de configuração.

Surge entretanto uma nova janela onde podem controlar a intensidade da luz da lanterna. Esta está dividida em 5 valores diferentes, com diferentes áreas de intensidade. Basta escolher a pretendida e este passa a ser o brilho que a lanterna vai apresentar sempre que for ligada.

Este é um pequeno segredo, pouco conhecido e que podem usar na One UI e nos smartphones da Samsung. Controlam de forma fina a lanterna e a luz que esta emite, podendo assim dar mais ou menos intensidade sempre que necessitarem.