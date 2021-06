Com o fim do armazenamento ilimitado no Google Fotos, muitos utilizadores procuram agora formas de ganhar espaço essencial neste serviço. A opção mais óbvia é fazer uma limpeza das fotografias presentes, eliminando as desnecessárias.

Ainda assim, esta poderá ser apenas uma solução temporária, dado que as imagens continuam a acumular-se no smartphone. Assim, torna-se essencial colocar um travão neste processo e garantir que o espaço essencial do Google Fotos é mantido. Bastará mudar uma opção para isto.

Um dos problemas com o excesso de armazenamento é que perdemos facilmente o controlo. Fica mais simples enviar tudo sem filtragem para um serviço que nos parecia não ter fim. A verdade é o oposto e agora temos esta realidade para gerir.

Como o Google Fotos se alimenta muito dos smartphones Android, importa atacar esta vertente e impedir que este o inunde com novas fotografias. Assim, e com algum cuidado, apenas são enviadas as imagens pretendidas, sem perder o controlo.

Basta uma simples opção para mudar este comportamento e garantir que o espaço que têm agora dura mais tempo. Comece então por abrir o Google Fotos e carregue no seu avatar, no canto superior direito, para abrir o menu desta app.

De seguida, deve escolher a opção Definições do Fotos, seguida depois da primeira entrada na zona das diferentes opções desta app da Google, com o nome Cópia de segurança e sincronização. É aqui que controla todas as definições da sincronização das imagens para os servidores da Google.

Tudo se concentra agora numa única opção, que está bem no topo desta nova área. Não precisa mudar a definição das imagens a guardar ou a forma como a sincronização é realizada. Basta apenas desligar a opção do topo, chamada Cópia de segurança e sincronização.

Desse momento em diante, deve escolher e sincronizar manualmente as fotografias a enviar para o Google Fotos. Este é um processo simples e que garante que apenas as imagens certas são salvaguardadas. Aproveitem e nesse momento pode eliminar as que não merecem ser guardadas.