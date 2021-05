Dica: Ganhar espaço livre no Google Fotos? Já o pode fazer rapidamente

Com o Google Fotos prestes a perder uma das suas maiores funcionalidades, é hora dos utilizadores tomarem algumas ações. O fim do espaço ilimitado vai acontecer, por isso é importante recuperar o armazenamento que é essencial. Assim, e para ajudar os utilizadores, a Google tem uma nova ferramenta na sua app.

Encontramos agora mais facilmente imagens que podem ser eliminadas e, que desta forma, deixam de ocupar espaço essencial. Vejam como podem ganhar espaço no armazém das fotografias eliminando o que não interessa.

Ganhar mais espaço no Google Fotos

A partir de dia 1 de junho os utilizadores do Google Fotos vão ter de fazer uma gestão muito mais cuidada do espaço que têm ocupado. Este deixa de ser ilimitado e passa a ser controlado de forma muito mais criteriosa para não se esgotar.

Para ajudar, importa ter as ferramentas certas e a Google já tratou disso. Permite agora que sejam identificadas as imagens desnecessárias, onde se enquadram as que estão desfocadas, as que são muito grandes, as capturas de ecrã e de outras apps.

Escolher imagens e fotografias a eliminar

Para aceder a esta nova ferramenta deve carregar na imagem do avatar do utilizador. Isto vai abrir o menu da app, com as várias opções disponíveis. Aqui, e para continuar, deve escolher a opção Definições do Fotos, seguido de Cópia de segurança e sincronização.

É dentro desta área que vão encontrar a novidade da Google e do Fotos. Chamada Gerir armazenamento. Está junto às opções que permitem gerir a qualidade das fotografias e imagens que estão a ser guardadas neste serviço.

Rapidamente tudo é eliminado

Basta agora ver as áreas disponível e escolher as que querem recuperar. A lista apresenta o espaço ocupado e dá ao utilizador a possibilidade de escolher quais as que querem eliminar de forma imediata. Após escolher, só precisa de dar a ordem para eliminar.

Esta é uma excelente ferramenta para recuperar algum do espaço necessário. Sem grande esforço, as imagens desnecessárias desaparecem e dão lugar a armazenamento que podem ser usado depois para novas fotografias do utilizador.