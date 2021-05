Os últimos anos têm sido focados em aumentar a segurança e a privacidade no Android. A Google tem apostado nesta área, com novas opções e com novas funcionalidades, para, segundo eles, proteger os utilizadores e os seus dados.

Este cenário está agora a ser colocado em causa com um novo processo nos EUA. Tudo aponta para que a Google terá tornado mais difícil encontrar as definições de privacidade no Android, para continuar a recolher dados dos utilizadores.

Google dificulta a privacidade aos utilizadores

A privacidade do Android sempre foi um tema sensível para a Google. A gigante das pesquisas depende muito da informação que recolhe e muitas vezes toma decisões que pendem para o seu lado e não para o dos utilizadores.

Um processo que decorre no Arizona, tem estado a revelar algumas posições mais estranhas da Google. Com base na recolha de dados que a empresa faz, esta questão agora em tribunal revelou mais uma jogada da Google para garantir acesso aos dados dos utilizadores.

Documentos agora revelados mostraram que a gigante das pesquisas terá tornado mais difícil encontrar algumas definições de segurança essenciais. Com estas posições, a Google terá conseguido impedir que os utilizadores ativassem as opções que bloqueavam a recolha de dados.

Este cenário parece ir mais longe e teve uma posição que revela ter sido propositado. Ao testar estas funcionalidades nas versões iniciais das novos lançamentos Android, acabava por mover para longe da vista as que tivessem maior adoção pelos utilizadores que as testaram.

Segundo os advogados de acusação, a Google terá ido ainda mais longe, ao ponto de arrastar outras marcas para este cenário. A LG terá, alegadamente, concordado com os pedidos feitos para esconder opções de segurança nos seus equipamentos e no Android que estes usavam.

O processo que traz esta informação foi iniciado no ano passado, pelos procuradores do Arizona. Alegam que a Google terá recolhido ilegalmente informação dos utilizadores, mesmo quando estes negavam a recolha e partilha desta.