IVAucher devolve 37 milhões de euros a consumidores

De acordo com o Ministério das Finanças, cerca de 37 milhões de euros já foram reembolsados aos consumidores aderentes do IVAucher desde 01 de outubro, num total de 14 milhões de transações, correspondentes a cerca de 76% do saldo à disposição.

O número de adesões ao programa também aumentou face ao início de novembro.

IVAucher - 1 milhão e 500 mil consumidores (1.494.317)

O Programa IVAucher é um sistema de incentivos do Governo Português, que vai permitir aos consumidores acumular o valor do IVA pago nos setores do alojamento, cultura e restauração.

São elegíveis os estabelecimentos de restauração, alojamento e espaços de cultura (cinemas, teatros e outras salas de espetáculo), cujo CAE principal consta da lista aqui disponível.

De acordo com o comunicado do Governo...

O Programa IVAucher contribuiu, até ao momento, com cerca de 73 milhões de euros para os setores do alojamento, cultura e restauração, os quais foram especialmente afetados pela pandemia Registaram-se no Programa IVAucher perto de 1 milhão e 500 mil consumidores (1.494.317) e quase 10 mil comerciantes (9460), o que corresponde cerca de 35 mil terminais de pagamento (34.934).

De referir que, relativamente ao IVAucher, todo o saldo acumulado através do IVAucher até 31 de dezembro, o valor remanescente será canalizado para abater ao IRS no âmbito da dedução por exigência de fatura.

O ministério faz também o balanço do AUTOvoucher, dando conta da devolução de quase 11 milhões de euros em desconto nos combustíveis, somando, desde 10 de novembro, quando os contribuintes começaram a beneficiar deste desconto, o reembolso de 10.718.905 euros, num total de 2,1 milhões de transações.

"O AUTOvoucher conta já com 1.045 NIF de comerciantes registados, o que corresponde a um total de 9.798 terminais em todo o país", adianta o ministério das Finanças no comunicado.