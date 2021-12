Estado alemão de Hesse perde processo para deixar de usar Microsoft Teams e Office 365

A aversão da Alemanha aos serviços da Microsoft já não é só uma realidade de agora e existe há algum tempo. Já são várias as situações que aqui fomos noticiando e que nos mostram que o país quer pouca relação com os produtos da empresa de Redmond.

No entanto, recentemente o estado alemão de Hesse perdeu na justiça a sua intenção de deixar de usar o Microsoft Teams e o Office 365.

Parece que não tem fim a relação conturbada entre a Alemanha e a Microsoft. Por diversas vezes o governo alemão tentou descartar e substituir os serviços de software desenvolvidos pela empresa de Redmond. Em 2004 a cidade de Munique foi notícia à escala mundial por ter trocado o Windows pelo Linux, através do sistema LiMux. No entanto, mais de 10 anos depois, em 2017, a região anunciou que iria voltar a mudar para o Windows 10. Mas em 2020 a estratégia foi repensada e Munique estava novamente virada para usar o sistema aberto.

Para além disso, em 2019 foi anunciado que o Windows 10 e o Office 365 seriam banidos das escolas alemãs. E em novembro deste ano referimos que o estado alemão de Schleswig-Holstein iria instalar Linux e LibreOffice em 25 mil PCs.

Mas, nestas diversas mudanças, nem tudo parece correr como a Alemanha deseja.

Estado de Hesse perde processo para deixar o Microsoft Teams e Office 365

O Ministério da Educação do estado alemão de Hesse propôs substituir o Microsoft Teams e o Office 365. A migração do Teams seria feita em mais de 2.000 escolas do estado para uma solução local.

No entanto agora o Supremo Tribunal Regional de Frankfurt am Main (OLG) considerou que uma solução local carecia de recursos em comparação com a oferta do serviço da Microsoft. De acordo com os detalhes, os critérios para o software de videoconferência solicitava que o provedor do software oferecesse suporte à participação de 200.000 alunos em geral e 450.000 no pico.

Esta é assim uma batalha perdida do estado alemão contra a empresa de Redmond. Mas estaremos atentos a eventuais novidades e desenvolvimentos sobre a relação entre a Alemanha e a Microsoft.