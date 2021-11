Estado alemão vai instalar o Linux e o LibreOffice em 25 mil PCs

Adeus Microsoft! É assim que o estado de Schleswig-Holstein, que se localiza a norte da Alemanha, informou que tem intenções de esquecer o Windows e instalar o Linux e o LibreOffice em 25 mil PCs.

De acordo com os motivos para tal cenário, é revelado que o estado de Schleswig-Holstein não pretende ficar dependente de tecnologias proprietárias.

A notícia é recente, mas tal decisão não é inédita. Há cerca de 14 anos, a cidade de Munique decidiu trocar o sistema operativo Windows por uma distribuição Linux, em concreto a LiMux. A ideia era libertar o município dos custos de licenciamento, passando a optar por soluções open source que fizessem baixar a despesa total no que diz respeito a software.

No entanto, após aprovação da equipa que faz parte do comité da autoridade administrativa e de pessoal do Município de Munique, foi decidido que a cidade de Munique vai mesmo voltar ao Windows e abandonar o Linux.

Estado de Schleswig-Holstein vai abandonar o Windows e passar para Linux

O Governo está pronto para adotar ferramentas e soluções de código aberto para tudo que for viável. Por exemplo, há planos para potencializar a sua infraestrutura em serviços cloud.O ministro da área do digital também partilhou detalhes sobre como fizeram crescer a rede de videoconferência usando um sistema de código aberto baseado em Jitsi.

De acordo com as notícias, o estado de Schleswig-Holstein não pretende ficar dependente de tecnologias proprietárias e assim vai mudar de Windows para Linux e instalar também o LibreOffice em 25 mil PCs. O plano do governo de Schleswig-Holstein já está definido e a mudança acontecerá até 2026.

