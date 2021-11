5 smartphones por menos de 200 € a não perder nesta Black Friday

Com a Black Friday à porta e um dinheiro separado para comprar um smartphone novo, há que ter algumas opções de escolha. Para quem procura um equipamento numa faixa de preços entre os 300 e os 400 €, já aqui deixámos algumas sugestões e nos comentários, foram partilhadas mais algumas.

No entanto, para quem o limite são os 200 €, aqui ficam 5 modelos de smartphones que valem a pena.

5 smartphones com preços até 200 €

POCO M3 Pro 5G - 190 €

O POCO M3 Pro 5G pode ser encontrado atualmente por um preço a rondar os 190 € para a versão de 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de RAM. Por mais alguns euros, mas que ultrapassam o nosso limite poderá comprar a versão de 6 GB + 128 GB.

Este smartphone, além de mais acessível, ainda tem um design arrojado, e com cores como o amarelo e o azul que lhe dão ainda mais destaque. Mas para os mais discretos, também existe o preto clássico.

Principais especificações: Ecrã : IPS, 6,5" FullHD+, 90Hz

: IPS, 6,5" FullHD+, 90Hz Processador : Dimensity 700 5G

: Dimensity 700 5G RAM + Armazenamento : 4 + 64 GB, 6 + 128 GB

: 4 + 64 GB, 6 + 128 GB Câmaras Traseiras : 48 MP (wide) + 2 MP (profundidade) + 2 MP (macro); vídeo: 1080K@30fps

: 48 MP (wide) + 2 MP (profundidade) + 2 MP (macro); vídeo: 1080K@30fps Câmara Frontal : 8 MP; vídeo: 1080p@30fps

: 8 MP; vídeo: 1080p@30fps Áudio : Altifalantes + jack de áudio de 3,5 mm

: Altifalantes + jack de áudio de 3,5 mm Ligações : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, NFC, IR, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, NFC, IR, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na lateral

: Impressões digitais na lateral Bateria: 5000 mAh (18W)

Samsung Galaxy M12 - 150 €

Apesar do Samsung Galaxy M12 ter um preço médio a rondar os 150 € no mercado nacional, a verdade é que Black Friday já o colocou abaixo dos 100 € no site da própria Samsung, o que é um preço muito bom.

Principais especificações: Ecrã : IPS, 6,5" HD+, 90Hz

: IPS, 6,5" HD+, 90Hz Processador : Exynos 850 (8nm)

: Exynos 850 (8nm) RAM + Armazenamento : 4 + 64 GB, 4 + 128 GB

: 4 + 64 GB, 4 + 128 GB Câmaras Traseiras : 48 MP (wide) + 5 MP (ultra wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade); vídeo: 1080@30fps

: 48 MP (wide) + 5 MP (ultra wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade); vídeo: 1080@30fps Câmara Frontal : 8 MP; vídeo: 1080p@30fps

: 8 MP; vídeo: 1080p@30fps Áudio : Altifalantes + jack de áudio de 3,5 mm

: Altifalantes + jack de áudio de 3,5 mm Ligações : Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 5.0, NFC, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 5.0, NFC, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na lateral

: Impressões digitais na lateral Bateria: 5000 mAh (15W)

Redmi 10 - 160 €

O Redmi 10 foi lançado em agosto deste ano e pode encontrar-se à venda em Portugal por cerca de 160 €, nas cores branco, azul e cinza. O modelo de 4 GB + 128 GB ainda está dentro do limite dos 200 € nalgumas lojas.

Principais especificações: Ecrã : LCD, 6,5" FullHD+, 90Hz

: LCD, 6,5" FullHD+, 90Hz Processador : Helio G88 (12nm)

: Helio G88 (12nm) RAM + Armazenamento : 4 + 64 GB, 4 + 128 GB

: 4 + 64 GB, 4 + 128 GB Câmaras Traseiras : 50 MP (wide) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade); vídeo: 1080@30fps

: 50 MP (wide) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade); vídeo: 1080@30fps Câmara Frontal : 8 MP; vídeo: 1080p@30fps

: 8 MP; vídeo: 1080p@30fps Áudio : Altifalantes em stereo + jack de áudio de 3,5 mm

: Altifalantes em stereo + jack de áudio de 3,5 mm Ligações : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, NFC, IR, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, NFC, IR, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na lateral

: Impressões digitais na lateral Bateria: 5000 mAh (18 W)

realme 8i - 190 €

O realme 8i é um modelo de setembro também equipado com processador MediaTek, mas com um ecrã que já oferece uma taxa de atualização máxima de 120 Hz. Está disponível com 4 GB de RAM e com 64 GB ou 128 GB de armazenamento, nas cores preto e roxo.

Principais especificações: Ecrã : IPS, 6,6" FullHD+, 120Hz

: IPS, 6,6" FullHD+, 120Hz Processador : Mediatek Helio G96 (12 nm)

: Mediatek Helio G96 (12 nm) RAM + Armazenamento : 4 + 64 GB, 4 + 128 GB

: 4 + 64 GB, 4 + 128 GB Câmaras Traseiras : 50 MP (wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade); vídeo: 1080p@30fps

: 50 MP (wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade); vídeo: 1080p@30fps Câmara Frontal : 16 MP; vídeo: 1080p@30fps

: 16 MP; vídeo: 1080p@30fps Áudio : Altifalantes + jack de áudio de 3,5 mm

: Altifalantes + jack de áudio de 3,5 mm Ligações : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na lateral

: Impressões digitais na lateral Bateria: 5000 mAh (18W)

OPPO A16 - 140 €

Por fim, a sugestão vai para o OPPO A16 que pode ser encontrado nas cores preto e azul, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Este é mais um dos que oferece uma grande bateria de 5000 mAh, mas o seu ecrã não tem uma alta taxa de atualização e também não tem NFC. No entanto, considerando o preço, é ainda assim uma boa opção para quem não quer gastar muito dinheiro.