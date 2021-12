Dica: Como saber se o seu smartphone Xiaomi é original ou falso

Num mercado cada vez mais competitivo, os consumidores muitas vezes optam por comprar os seus smartphones mais focados no preço e não no que realmente interessa. Isso pode levar a situações complicadas em que compram produtos falsificados ou contrafeitos.

Isto é verdade e muitas vezes não pode ser confirmado até que seja tarde demais. A Xiaomi tem a possibilidade validar os seus smartphones e assim dar uma segurança maior aos seus clientes. Veja como saber se o seu smartphone Xiaomi é original ou falso.

Com cada vez mais locais para comprar smartphones na Internet, muitas vezes recorremos a sites pouco fidedignos para as nossas compras. Ficamos sujeitos a receber produtos que não são o pretendido. Para comprovarem se um smartphone Xiaomi é original ou falso, basta seguir estes passos.

#1 - Validar pelo IMEI ou número de série

Todo o processo é feito num site criado pela Xiaomi para o efeito. Este pode ser usado para validar um smartphone através do IMEI ou do número de série do equipamento. Esta informação está nas Definições do equipamento ou marcando o número *#06#.

Ao colocarem ali os dados pedidos, vão de imediato saber se é um smartphone oficial, se é uma versão chinesa com uma ROM global ou se é qualquer outro tipo de equipamento que não é do interesse. Tudo será assim mostrado ao utilizador.

#2 - Validar pelo código de segurança da Xiaomi

Uma segunda verificação que pode ser realizada dá a mesma informação no site criado, mas sem acesso aos dados do smartphone Xiaomi. Usa para isso um selo presente na caixa do equipamento e foi criado para este tipo de validações.

Este é um código de 20 dígitos que está presente e escondido num selo que deve ser raspado pelo utilizador. Ao ter acesso ao código deve colocá-lo no segundo separador, onde esta validação é também realizada e a informação sobre o smartphone Xiaomi apresentada.

É desta forma simples e rápida que podem saber mais sobre o smartphone Xiaomi que têm em mãos. Muito provavelmente será válido e original, mas certamente que vão surgir casos que vão deixar os utilizadores descontentes por perceberem que não têm o que queriam comprar e que pagaram.