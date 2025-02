E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o Xiaomi Redmi Watch 5, experimentámos o Galaxy S25 Ultra, falámos dos Apple Vision Pro, do robô chinês Black Panther 2.0, e muito mais.

Há vinte anos, o Google Maps começou a ajudar-nos a explorar o mundo, a navegar por estradas desconhecidas e a descobrir tesouros escondidos. Segundo a própria Google, os utilizadores desempenharam um papel importante para tornar tudo isto possível, desde ajudar a adicionar novas empresas até à partilha de avaliações.

No mundo dos smartwatches económicos, a Xiaomi tem oferecido consistentemente dispositivos excecionais que combinam estilo, funcionalidade e acessibilidade. O Redmi Watch 5, com o seu ecrã AMOLED, bateria com duração de 24 dias e sensores avançados, continua esta tradição. Deixamos a nossa análise.

Os avanços mais significativos no domínio da inteligência artificial (IA) têm surgido dos Estados Unidos e da China, mas a Europa está determinada a reduzir essa distância com o lançamento do OpenEuroLLM. Trata-se de um projeto inovador que visa o desenvolvimento de LLMs open-source de próxima geração.

Sabemos que a microgravidade afeta o corpo humano e novos estudos têm procurado perceber o impacto das viagens espaciais nos astronautas. Por via de um novo estudo, um investigador procurou perceber por que motivo mais de 70% dos astronautas na Estação Espacial internacional (em inglês, ISS) são afetados por uma doença conhecida como síndrome neuro-ocular associada ao voo espacial.

Os filmes de ficção científica mostram cidades caóticas e repletas de altos prédios, completamente pintadas pela mão do ser humano. E a comida...? Em Singapura, que poderia ser uma cidade do futuro, há quem esteja a trabalhar para assegurar o abastecimento alimentar sem depender de terras agrícolas.

Um dos tipos de conteúdo mais fascinantes da Internet é aquele onde criadores se dedicam meses a desenvolver projetos de engenharia sem grande utilidade prática ou viabilidade comercial, apenas pelo desafio. Recentemente, Nicholas Zetta, um youtuber com 2 milhões de seguidores, conseguiu gerar eletricidade diretamente a partir do calor do seu corpo.

A Leica é uma das marcas mais icónicas em matéria de fotografia, desenhando câmaras que entregam fotografias lendárias. No sentido de oferecer uma "experiência de fotografia ideal", a marca lançou um novo acessório que poderá ser do interesse dos entusiastas.

Os novos smartphones de topo da Samsung chegaram ao mercado. O Galaxy S25 Ultra quer ajudar a marca a conquistar o topo e está recheado de argumentos. Se as especificações não forem suficientes, este ano há uma aposta clara no que será o futuro. Falamos da IA, que está no centro do que este novo Samsung oferece. O Pplware já tem este smartphone e assim é hora de conhecer o Galaxy S25 Ultra.

Ainda não se conhecem todas as capacidades dos Apple Vision Pro. No entanto, os óculos de realidade espacial têm um modo de “visão noturna” tão avançado que as pessoas andam com eles "às escuras"!

Por aqui, muito vemos do que se passa lá fora, com inovações tecnológicas, em robótica e medicina verdadeiramente impressionantes. Contudo, por cá, a investigação e a ciência avançam, também. Recentemente, investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) revelaram uma tatuagem eletrónica capaz de medir dados corporais. Um dispositivo vestível "Made in Portugal".

A China continua a fazer progressos na indústria da robótica. Desta vez, os engenheiros da Mirror Me criaram um novo cão robot ultrarrápido chamado Black Panther 2.0. É uma "besta" que corre 100 metros em menos de 10 segundos.