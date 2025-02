Google Messages vai ligar-se ao WhatsApp de uma forma que não se esperava

O Google Messages torna-se, de forma firme, uma referência no campo das mensagens. O suporte RCS e a sua forte integração com o ecossistema Android ajudaram a solidificar a sua posição como plataforma. Para elevar ainda mais a oferta, a Google tem uma novidade, nas videochamadas. Vai integrar esta proposta com o WhatsApp de uma forma que não se esperava.

Google Messages vai ligar-se ao WhatsApp

Só no último mês, o Google Messages recebeu grandes progressos nas mensagens RCS seguras entre plataformas. A isso somou-se o suporte mais amplo para RCS dual SIM, uma ferramenta de cópia de segurança nativa e suporte RCS para serviços de emergência. Por fim, tem agora uma opção para cancelar o envio de mensagens e muito mais.

Agora, e numa tentativa de tornar o Google Messages interoperável, ainda que não no verdadeiro sentido, existem novidades importantes. A gigante tecnológica parece estar a trabalhar no sentido de incorporar o suporte de chamadas do WhatsApp no ​​Google Messages.

Como salientado após uma análise detalhada do código mais recente, o Google Messages poderá em breve ganhar um botão dedicado para videochamadas no WhatsApp. Deverá ser visto como o criar de uma ponte entre as duas aplicações, e não como uma interoperabilidade total e nativa.

União de forma que não se esperava

O botão inicia simplesmente uma videochamada na infraestrutura do WhatsApp utilizando a interface de utilizador integrada no Google Mensagens. Serve como um atalho para o serviço da gigante de mensagens da Meta. Embora não esteja disponível, a funcionalidade foi ativada manualmente no Google Messages v20250131, mostrando como será a integração.

Para referência, ao tentar iniciar uma videochamada numa conversa, esta inicia exclusivamente uma chamada do Google Meet, desde que ambas as partes tenham o Meet instalado. Com o que a Google está a criar, tocar no ícone da videochamada dará aos utilizadores a opção de acionar uma chamada WhatsApp. Isto, se ambos os utilizadores tiverem a aplicação instalada. Se falhar o WhatsApp, a opção dedicada não aparecerá.

O ideal é que a aplicação ofereça aos utilizadores a opção de iniciar as suas videochamadas através do WhatsApp ou do Google Meet. Provavelmente será revelado à medida que for desenvolvida. Na sua implementação inicial, as chamadas WhatsApp a partir do Google Mensagens parecem estar limitadas a videochamadas individuais. Para chamadas de grupo, o Google Mensagens continuará a contar com o Meet.