Europa anuncia o OpenEuroLLM: projeto de IA open-source para enfrentar EUA e China

Os avanços mais significativos no domínio da inteligência artificial (IA) têm surgido dos Estados Unidos e da China, mas a Europa está determinada a reduzir essa distância com o lançamento do OpenEuroLLM. Trata-se de um projeto inovador que visa o desenvolvimento de LLMs open-source de próxima geração.

O OpenEuroLLM pretende criar uma família de modelos de IA que sejam transparentes, com várias línguas e adaptáveis tanto a serviços públicos como ao setor empresarial e industrial. A iniciativa destaca-se ainda pelo compromisso em demonstrar que é possível desenvolver tecnologia avançada que cumpra integralmente a legislação europeia.

Importa referir que a União Europeia estabeleceu um enquadramento legal pioneiro para a IA, embora algumas das principais empresas do setor tenham argumentado que este pode atrasar a inovação.

Apesar dos desafios, o OpenEuroLLM ambiciona consolidar-se num mercado dominado por gigantes tecnológicas como OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Anthropic, Alibaba e DeepSeek. Para tal, conta com a colaboração de 20 empresas, universidades, laboratórios e centros de computação de alto desempenho.

Ainda não foram divulgados detalhes técnicos exaustivos sobre os modelos de IA que resultarão do OpenEuroLLM, mas foi anunciado que o projeto colaborará com comunidades como OpenML, LAION e open-sci.

O OpenEuroLLM garantirá que os modelos, software, dados e mecanismos de avaliação sejam totalmente abertos e adaptáveis às necessidades específicas da indústria e do setor público. Estes modelos multilingues de alto desempenho preservarão a diversidade linguística e cultural, permitindo que as empresas europeias desenvolvam produtos e serviços de elevada qualidade na era da IA.

O OpenEuroLLM é coordenado por Jan Hajič, da Universidade Charles, na República Checa, e tem como codiretor Peter Sarlin, cofundador da Silo AI, um reputado laboratório de IA financiado pela AMD.

O consórcio por detrás do projeto iniciou os seus trabalhos a 1 de Fevereiro, com apoio financeiro da Comissão Europeia. Embora o valor exato do investimento inicial não tenha sido revelado no anúncio oficial, a Forbes avança que a quantia ronda os 56 milhões de dólares.

Embora este montante seja "modesto" quando comparado com os investimentos colossais dos grandes players do setor, poderá ser suficiente para impulsionar a investigação. No entanto, não foi especificado como serão cobertos os elevados custos computacionais.

Para responder a esta necessidade, o OpenEuroLLM recorrerá à infraestrutura de computação da Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (Empresa Comum EuroHPC). Os supercomputadores utilizados estarão localizados em diversos centros de investigação na Europa, incluindo:

SURF (Países Baixos)

CSC - IT Center for Science (Finlândia)

CINECA (Itália)

Centro Nacional de Supercomputação de Barcelona (BSC-CNS, Espanha)

Principais participantes

Participantes Silo GenAI (Finlândia)

Aleph Alpha Research (Alemanha)

Prompsit Language Engineering (Espanha)

LightOn (França)

ellamind (Alemanha)

Universidade Carlos (República Checa)

ALT-EDIC (França)

Universidade de Tubinga (Alemanha)

Universidade de Oslo (Noruega)

Universidade de Turku (Finlândia)

Universidade de Helsínquia (Finlândia)

Fraunhofer IAIS (Alemanha)

ELLIS Institute Tübingen (Alemanha)

Lindholmen Science Park (Suécia)

Jülich Research Center (Alemanha)

Universidade Tecnológica de Eindhoven (Países Baixos)

A Comissão Europeia anunciou no X que o OpenEuroLLM recebeu o seu primeiro selo STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) como reconhecimento da sua excelência.

