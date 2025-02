Comeria hortícolas que não viessem da terra? Como Singapura está a redefinir a agricultura

Os filmes de ficção científica mostram cidades caóticas e repletas de altos prédios, completamente pintadas pela mão do ser humano. E a comida...? Em Singapura, que poderia ser uma cidade do futuro, há quem esteja a trabalhar para assegurar o abastecimento alimentar sem depender de terras agrícolas.

No coração de Singapura, a quinta de hidroponia de interior Artisan Green redefiniu a agricultura por via da tecnologia e da inovação.

Fornecendo supermercados, hotéis, restaurantes e cafés de Singapura, a empresa de agricultura moderna aproveitou a agricultura vertical para maximizar a produtividade, num país onde a terra é escassa e o espaço agrícola é altamente limitado.

🔎 A hidroponia é a técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva equilibrada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta.

Conforme uma reportagem da CNBC, a Artisan Green desenvolveu um avançado "Sistema de Gestão Agrícola", pensado para transformar a agricultura com automação e digitalização.

Singapura está a repensar a agricultura

Criado em parceria com a empresa global Siemens, que procura perceber até que ponto é que a sua tecnologia consegue contribuir para este desafio, o sistema gere com precisão:

Fertilizantes;

Água;

Fases de crescimento.

Além disso, possibilita a monitorização remota e em tempo real do consumo de energia e água para aumentar a eficiência.

A colaboração com a Siemens pode ajudar Singapura a avançar no sentido de alcançar a visão "30 by 30", um objetivo de produzir localmente 30% das necessidades nutricionais da nação até 2030.

Nós somos bons naquilo que fazemos, que é a agricultura. Depois há a Siemens, boa em automação e digitalização.

Disse Ray Poh, fundador da Artisan Green, descrevendo uma parceria de sucesso.



Com a redefinição da agricultura em mente, a empresa está a preparar-se para expandir a sua atividade, construindo uma quinta 18 vezes maior do que as suas atuais instalações de 300 metros quadrados.

Com uma área de 5500 metros quadrados, a nova quinta produzirá 30 toneladas de folhas verdes por mês - o suficiente para mais de 134.000 refeições. Este crescimento aumentará a capacidade de produção em 30 vezes.

Considerando que esta pode vir a ser uma abordagem adotada noutros países, comeria hortícolas que não viessem da terra?