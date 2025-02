Robô de 4 patas chinês corre tão rápido como Usain Bolt

A China continua a fazer progressos na indústria da robótica. Desta vez, os engenheiros da Mirror Me criaram um novo cão robot ultrarrápido chamado Black Panther 2.0. É uma "besta" que corre 100 metros em menos de 10 segundos.

O robô quase tão rápido como os humanos mais rápidos

A empresa de robótica da China, a Mirror Me, desenvolveu um robô que pesa 38 quilos e tem apenas 0,63 metros de altura.

Não é muito grande, quando comparado com outras máquinas do género. No entanto, isso não o impede de ser uma das mais formidáveis criações de engenharia que vimos em muito tempo.

O cão-robô pode atingir velocidades de até 10,4 metros por segundo (cerca de 37 Km/h), quase igualando as lendárias velocidades de Usain Bolt, que estabeleceu um recorde mundial de 10,44 m/s durante o Campeonato Mundial de 2009.

O design do robô inclui articulações flexíveis, semelhantes a joelhos, em cada uma das suas quatro patas, que são cruciais para movimentos dinâmicos e ágeis.

Foram integradas estruturas reforçadas de fibra de carbono para manter a integridade destas articulações sob a elevada tensão dos movimentos rápidos, garantindo que o cão-robô ultrarrápido consegue suportar as tensões associadas a tais velocidades.

Máquina aprende e atua para aumentar a performance

Além disso, ao incorporar inteligência artificial, incluindo aprendizagem automática, os engenheiros permitem que o robô adapte a sua marcha e equilíbrio a diversas condições ambientais, melhorando potencialmente as suas capacidades operacionais em cenários do mundo real.

Num vídeo partilhado pela empresa, a equipa explica como a energia de cada perna é transferida para outra, conforme necessário, para ajudar a levar o cão-robô a novas velocidades.

Embora as aplicações pretendidas para este cão-robô ultrarrápido permaneçam algo ambíguas, a sua velocidade notável sugere potenciais utilizações em áreas como as patrulhas de segurança ou a navegação em ambientes perigosos - domínios em que um movimento rápido e eficiente pode ser uma vantagem decisiva.

Black Panther 2.0: para que servirá?

Este desenvolvimento contrasta fortemente com outros robôs quadrúpedes, como o DEEP Robotics Lynx, que atinge uma velocidade significativamente inferior de 4,9 m/s (aprox. 18 km/h).

Também vimos desenvolvimentos semelhantes no robô chita da Boston Dynamics, que é conhecido por atingir 12,6 m/s (cerca de 46 km/h). No entanto, trata-se de um robô maior e mais pesado, que ainda não atingiu a viabilidade comercial.

A China também desenvolveu cães-robôs com espingardas, pelo que não é surpreendente ver os seus engenheiros na vanguarda da robótica.

Não se sabe exatamente onde é que estes cães-robôs velozes poderão ser úteis. Mas com tantos exemplos estranhos mostrados na ficção... ainda os vamos ver por aí em profissões "bizarras".