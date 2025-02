Matrix é realidade: este youtuber gerou eletricidade a partir do calor do seu corpo

Um dos tipos de conteúdo mais fascinantes da Internet é aquele onde criadores se dedicam meses a desenvolver projetos de engenharia sem grande utilidade prática ou viabilidade comercial, apenas pelo desafio. Recentemente, Nicholas Zetta, um youtuber com 2 milhões de seguidores, conseguiu gerar eletricidade diretamente a partir do calor do seu corpo.

Do Matrix para a realidade

Em 1999, o filme Matrix apresentou ao mundo uma ideia intrigante: a possibilidade de utilizar o corpo humano como fonte de energia para alimentar máquinas. No universo criado pelas irmãs Wachowski, os humanos funcionavam como baterias biológicas, e serviam de fonte de eletricidade para uma sociedade dominada por inteligências artificiais.

Com os avanços da inteligência artificial a um ritmo alarmante, este conceito pode parecer mais inquietante do que nunca. Mas seria sequer viável? Para responder a esta questão, era necessária uma pessoa com determinação suficiente para levar a cabo um projeto sem grande propósito utilitário. Foi aqui que Zetta entrou em cena.

A bateria humana de Basically Homeless

O canal de YouTube Basically Homeless, gerido por Zetta, trouxe este conceito para o mundo real. Inspirado pela ideia do filme, Zetta criou um fato especial capaz de transformar o calor gerado pelo corpo humano em eletricidade.

A lógica é simples: a parte do fato em contacto com a pele aquece naturalmente devido à temperatura corporal, enquanto o lado exposto ao ambiente exterior permanece mais frio. Esta diferença térmica pode ser explorada para gerar eletricidade.

Para converter essa diferença de temperatura em eletricidade, Zetta utilizou geradores termoelétricos. Estes dispositivos contêm dois materiais condutores: um situado na zona quente e outro na zona fria. Com base no efeito Seebeck, os eletrões deslocam-se da área mais quente para a mais fria, gerando uma corrente elétrica.

No entanto, o calor corporal não é uma fonte de energia particularmente intensa, nem se concentra num único ponto. Como tal, foram necessários múltiplos geradores termoelétricos para obter uma quantidade razoável de energia.

Durante os testes, Zetta conseguiu gerar pequenos picos de eletricidade. No entanto, a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente exterior tendia a estabilizar, reduzindo a eficiência do sistema. Para mitigar este problema, criou "impulsos de calor", que geravam variações bruscas de temperatura em curtos períodos de tempo.

O corpo humano aquece naturalmente durante o exercício físico, mas também pode aumentar a sua temperatura através da ingestão de álcool ou alimentos picantes ricos em capsaicina (embora esta experiência não seja recomendável). Se estas condições coincidirem com um ambiente exterior frio, a diferença térmica torna-se mais significativa e a produção de eletricidade mais eficaz.

Embora o sistema não tenha sido capaz de gerar energia suficiente para carregar um telemóvel, produziu eletricidade suficiente para alimentar um pequeno robô sobre uma mesa.

Não é exatamente o que os fãs do filme Matrix poderiam imaginar, mas vale lembrar que, apesar de estar longe de ser uma fonte de energia eficiente, converter calor corporal em eletricidade é possível.

